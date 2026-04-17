Μάρτυρες ενός περίεργου φαινομένου έγιναν τη νύχτα οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης και την περιφέρεια του Λένινγκραντ, όταν ο ουρανό φωτίστηκε από μία «διαστημική μέδουσα» — ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που εμφανίζεται κατά την εκτόξευση πυραύλων, όπως αναφέρει το κανάλι SHOT.

Λίγο αργότερα, το φωτεινό ίχνος άρχισε να χάνει σταδιακά τη λάμψη του και να διαλύεται σε μεγάλο υψόμετρο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα από το διαστημικό κέντρο Πλεσέτσκ, πραγματοποιήθηκε εκτόξευση του πυραύλου-φορέα «Σογιούζ-2.1β» με διαστημικά σκάφη για λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά την εκτόξευση, ο πύραυλος τέθηκε υπό παρακολούθηση από τα μέσα του επίγειου συστήματος μέτρησης του διαστημικού κέντρου.

Νωρίτερα στην Ανταρκτική, το προσωπικό του ουκρανικού σταθμού κατέγραψε ένα εκπληκτικό φαινόμενο — ένα ασημένιο στέμμα γύρω από τη Σελήνη.

Σημειώνεται ότι το στέμμα εμφανίζεται όταν μπροστά από τον ουράνιο σώμα εμφανίζεται ένα λεπτό στρώμα σύννεφων ή ομίχλης, που αποτελείται από μικρές σταγόνες νερού ή κρυστάλλους πάγου. Μπορεί να αποτελείται από πολλά δαχτυλίδια, καθώς και να έχει ποικίλη χρωματική παλέτα.