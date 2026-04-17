Μια «διαστημική μέδουσα» στον νυχτερινό ουρανό της Αγίας Πετρούπολης

Η εξήγηση του παράξενου αυτού φαινομένου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μάρτυρες ενός περίεργου φαινομένου έγιναν τη νύχτα οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης και την περιφέρεια του Λένινγκραντ, όταν ο ουρανό φωτίστηκε από μία «διαστημική μέδουσα» — ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που εμφανίζεται κατά την εκτόξευση πυραύλων, όπως αναφέρει το κανάλι SHOT.

Λίγο αργότερα, το φωτεινό ίχνος άρχισε να χάνει σταδιακά τη λάμψη του και να διαλύεται σε μεγάλο υψόμετρο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα από το διαστημικό κέντρο Πλεσέτσκ, πραγματοποιήθηκε εκτόξευση του πυραύλου-φορέα «Σογιούζ-2.1β» με διαστημικά σκάφη για λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά την εκτόξευση, ο πύραυλος τέθηκε υπό παρακολούθηση από τα μέσα του επίγειου συστήματος μέτρησης του διαστημικού κέντρου.

Νωρίτερα στην Ανταρκτική, το προσωπικό του ουκρανικού σταθμού κατέγραψε ένα εκπληκτικό φαινόμενο — ένα ασημένιο στέμμα γύρω από τη Σελήνη.

Σημειώνεται ότι το στέμμα εμφανίζεται όταν μπροστά από τον ουράνιο σώμα εμφανίζεται ένα λεπτό στρώμα σύννεφων ή ομίχλης, που αποτελείται από μικρές σταγόνες νερού ή κρυστάλλους πάγου. Μπορεί να αποτελείται από πολλά δαχτυλίδια, καθώς και να έχει ποικίλη χρωματική παλέτα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα»

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 194.000 έλεγχοι με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε αδήλωτα ενοίκια, οφειλές και ενισχύσεις

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

07:37ΚΟΣΜΟΣ

 Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

07:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μία προσαγωγή

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

07:05WHAT THE FACT

Μια «διαστημική μέδουσα» στον νυχτερινό ουρανό της Αγίας Πετρούπολης

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

06:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή πιστοποίησης ηλικίας της Κομισιόν για τα social media μπορεί να χακαριστεί σε δύο λεπτά - Τι υποστηρίζει ειδικός

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επόμενοι «σταθμοί» Τσίπρα: Έτοιμο το κόμμα, από μέρα σε μέρα το ιδεολογικό μανιφέστο

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα με δανεικά έκαναν οι Έλληνες – Εκτόξευση των αγορών με δόσεις, μειωμένη κατά 40 ευρώ η μέση παραγγελία

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία ως «θύμα»: Γιατί κατηγορεί Αθήνα - Λευκωσία ως «proxy actors» του Ισραήλ

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Τραμπ σε Χεζμπολάχ για τη 10ήμερη εκεχειρία - «Ελπίζω να ενεργήσει σωστά» - Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί στη Βηρυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μία προσαγωγή

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ - Απολογούνται οι συλληφθέντες, κηδεύεται η 19χρονη

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά θα λάβουν τον Μάιο σχεδόν 76.000 ένστολοι - Αναλυτικοί πίνακες

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

07:37ΚΟΣΜΟΣ

 Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τον Πειραιά

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ