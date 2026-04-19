«Θεός του Χάους»: Η NASA προειδοποιεί για τον αστεροειδή Apophis που πλησιάζει τη Γη

Ο αστεροειδής 99942 Apophis, που πήρε το όνομά του από τον αιγυπτιακό θεό του χάους, αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σπάνια και εντυπωσιακή διέλευση κοντά στη Γη στις 13 Απριλίου 2029, σύμφωνα με τη NASA. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μία από τις πιο ακριβείς και στενές διελεύσεις μεγάλου αστεροειδούς που έχουν καταγραφεί, χωρίς ωστόσο να απειλείται η Γη από σύγκρουση για τουλάχιστον έναν αιώνα.

Όπως αναφέρει το SkyNews ο αστεροειδής Apophis έχει μήκος περίπου 450 μέτρα, μέγεθος συγκρίσιμο με τον Πύργο του Άιφελ, και θα περάσει σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης. Αυτή η απόσταση είναι μικρότερη από εκείνη πολλών γεωστατικών δορυφόρων, καθιστώντας τη διέλευσή του όχι μόνο θεαματική, αλλά και ορατή με γυμνό μάτι σε περιοχές του Ανατολικού Ημισφαιρίου.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως τέτοιοι μεγάλου μεγέθους αστεροειδείς σπάνια πλησιάζουν τόσο κοντά στη Γη με τόσο ακριβή πρόβλεψη της τροχιάς τους. Ερευνητές της NASA επισημαίνουν ότι ίσως πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει θέσει τον Apophis στο επίκεντρο της προσοχής της. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος σχεδιάζει μια αποστολή διαστημοπλοίου που θα συνοδεύσει τον αστεροειδή, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η NASA έχει ήδη αναπροσανατολίσει το διαστημόπλοιο OSIRIS-APEX για να μελετήσει από κοντά τη σύνθεση, τη δομή και τη συμπεριφορά του.

Ο αστεροειδής Apophis είναι ένα απολίθωμα από την πρώιμη περίοδο σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, με ηλικία περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Πιθανώς προέρχεται από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, και η τροχιά του έχει μεταβληθεί σταδιακά λόγω βαρυτικών επιδράσεων, κυρίως από τον πλανήτη Δία.