Σαν σήμερα 21 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Απριλίου.

  • 1934 - Δημοσιεύεται στην εφημερίδα Daily Mail η «φωτογραφία του χειρούργου», η πιο διάσημη φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το τέρας του Λοχ Νες. Το 1999 αποκαλύφθηκε ότι ήταν φάρσα.
  • 1967 - Εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει την αρχή της επτάχρονης Χούντας των Συνταγματαρχών.
  • 1989 - Περίπου 100.000 φοιτητές καταλαμβάνουν την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο.
  • 2017 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Στάθης Ψάλτης.
  • 2025 - Πεθαίνει ο Πάπας Φραγκίσκος. Ο κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ήταν Αργεντίνος κληρικός, 266ος Πάπας και Επίσκοπος Ρώμης, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ανώτατος άρχοντας του ανεξάρτητου κράτους-πόλεως του Βατικανού, από την εκλογή του στις 13 Μαρτίου 2013, έως τον θάνατό του.
