Σαν σήμερα 21 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Απριλίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Απριλίου.
- 1934 - Δημοσιεύεται στην εφημερίδα Daily Mail η «φωτογραφία του χειρούργου», η πιο διάσημη φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το τέρας του Λοχ Νες. Το 1999 αποκαλύφθηκε ότι ήταν φάρσα.
- 1967 - Εκδηλώνεται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει την αρχή της επτάχρονης Χούντας των Συνταγματαρχών.
- 1989 - Περίπου 100.000 φοιτητές καταλαμβάνουν την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο.
- 2017 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Στάθης Ψάλτης.
- 2025 - Πεθαίνει ο Πάπας Φραγκίσκος. Ο κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ήταν Αργεντίνος κληρικός, 266ος Πάπας και Επίσκοπος Ρώμης, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ανώτατος άρχοντας του ανεξάρτητου κράτους-πόλεως του Βατικανού, από την εκλογή του στις 13 Μαρτίου 2013, έως τον θάνατό του.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:24 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:40 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νέες συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον
02:30 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζητάει πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία
00:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό
23:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο
23:34 ∙ WHAT THE FACT
Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι
19:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ