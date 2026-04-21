Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια ερπετού

Snapshot Το ρόβερ Curiosity της NASA κατέγραψε μια πολυγωνική πετρώδη επιφάνεια στον Άρη που θυμίζει λέπια ερπετού.

Η γεωλογική δομή απλώνεται σε μεγάλη έκταση και συνεχίζονται οι αναλύσεις για να κατανοηθεί ο μηχανισμός σχηματισμού της.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η δομή προέρχεται από αρχαία ρηγματωμένη λάσπη που υπέστη εναλλαγές υγρού και ξηρού πριν από 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στον κρατήρα Antofagasta, που πιθανόν περιέχει οργανικές χημικές ουσίες σχετικές με αρχαία ζωή.

Η εξερεύνηση του Άρη συνεχίζεται με στόχο την κατανόηση της γεωλογίας και της πιθανότητας ύπαρξης ζωής, με δεδομένα από το Curiosity και άλλα ρομπότ.

Στην επιφάνεια του Άρη, το ρομπότ Curiosity της NASA κατέγραψε το Σαββατοκύριακο μια εντυπωσιακή παράκαμψη, φωτογραφίζοντας μια μυστηριώδη πετρώδη επιφάνεια που θυμίζει τα λέπια ενός γιγάντιου ερπετού, προκαλώντας αμηχανία στους επιστήμονες σχετικά με την προέλευσή της.

Ο Kevin M. Gill, μηχανικός στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, δημοσίευσε τις εικόνες που απεικονίζουν αυτή τη χαρακτηριστική πολυγωνική πετρώδη υφή, από το σημείο παρατήρησης του Curiosity, το οποίο εξερευνά τον Κόκκινο Πλανήτη από το 2012. Το ρόβερ εντόπισε αυτή τη γεωλογική ιδιαιτερότητα ενώ κατευθυνόταν προς έναν μικρό κρατήρα.

Μοναδική γεωλογική δομή στον Άρη

Η NASA ανέφερε ότι παρόμοιες πολυγωνικές πετρώδεις δομές έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, ωστόσο αυτή η έκταση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς απλώνεται για μέτρα πάνω στην επιφάνεια και καταγράφεται σε ψηφιακά μωσαϊκά από την κάμερα Mastcam του ρομπότ. Συνεχίζονται οι λήψεις εικόνων και συλλογή χημικών δεδομένων, που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των πιθανών μηχανισμών σχηματισμού αυτού του "κυψελοειδούς" μοτίβου.

Πιθανές ερμηνείες για την προέλευση

Μια ενδιαφέρουσα θεωρία υποστηρίζει ότι τα λέπια αυτά είναι αρχαία ρηγματωμένα λάσπη που υπέστη πολλές περιόδους εναλλαγής υγρού και ξηρού, εξαιτίας της παρουσίας ρευστού νερού, πριν από περίπου 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Άρης ήταν πιο υγρός και θερμός. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature το 2022.

Έρευνα κοντά στον κρατήρα Antofagasta

Η ανακάλυψη έγινε καθώς το Curiosity πλησίαζε έναν κρατήρα διαμέτρου 32 ποδιών, ο οποίος ονομάζεται Antofagasta, προς τιμήν πόλης και περιοχής στη Χιλή. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κρατήρας μπορεί να φιλοξενεί ίχνη οργανικών χημικών ουσιών, στοιχεία κρίσιμα για την ύπαρξη αρχαίας ζωής στον πλανήτη.

Συνεχής αναζήτηση ζωής στον Άρη

Τα στοιχεία που υποδηλώνουν την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον Άρη αυξάνονται σταδιακά. Πέρυσι, η NASA ανακοίνωσε ότι το ρόβερ Perseverance εντόπισε "λέπια λεοπάρδαλης" σε πετρώματα στον κρατήρα Jezero, που μπορεί να αντιπροσωπεύουν βιολογικά αποτυπώματα παλαιών μικροβίων.

Η εξερεύνηση του Άρη συνεχίζεται με στόχο την καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας και της πιθανότητας ύπαρξης ζωής, με τα δεδομένα από το Curiosity και άλλα ρομπότ να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιστημονική εικόνα του Κόκκινου Πλανήτη.