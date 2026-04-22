Σαν σήμερα 22 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Απριλίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 22 Απριλίου.
- 1821 - Λαμβάνει χώρα η μάχη της Αλαμάνας.
- 1827 - Τραυματίζεται από σφαίρα σε μικροσυμπλοκή στο Φάληρο όπου και στρατοπέδευε, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με αποτέλεσμα να πεθάνει μία ημέρα αργότερα, ανήμερα της εορτής του. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται. Εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτικούς αντιπάλους του.
- 1864 - Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά νόμο περί εκδόσεως νομίσματος, με τον οποίο ορίζει ότι η επιγραφή In God We Trust θα τοποθετείται σε όλα τα νομίσματα των ΗΠΑ.
- 1906 - Αρχίζουν στην Αθήνα οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1906, γνωστότεροι ως Μεσοολυμπιακοί Αγώνες του 1906 ή Μεσολυμπιάδα του 1906, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως μέρος των επίσημων Ολυμπιακών Αγώνων.
- 1928 - Στις 22:14 εκδηλώνεται στην Κόρινθο ισχυρότατος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, να τραυματιστούν 30 και να καταστραφούν σχεδόν τα 2000 κτήρια της πόλεως.
- 1994 - Πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Νίξον. Ήταν ο 37ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
