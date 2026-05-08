Ο «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής που έσκισε τη Σελήνη - Η ανακάλυψη του Artemis II

Η λεκάνη Νότιου Πόλου

Στην καρδιά της μακρινής πλευράς της Σελήνης, βρίσκεται μια τεράστια τομή που αποκαλύπτει μια αρχέγονη κοσμική σύγκρουση: ο κολοσσιαίος Νότιος Πόλος-Λεκάνη Αϊτκεν, με πλάτος πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances αποκαλύπτει ότι αυτός ο γιγάντιος κρατήρας δεν προέκυψε από μια συνηθισμένη πρόσκρουση, αλλά από τη σύγκρουση με έναν διαφοροποιημένο αστεροειδή, με σιδηρούς πυρήνα και πετρώδη φλοιό.

Η πρόσκρουση με γωνία γλιστρήματος και το μυστήριο της «αποκεφαλισμού»

Η μελέτη, υπό την καθοδήγηση του Σιγκέρου Ουακίτα από το Πανεπιστήμιο Purdue, βασίστηκε σε υψηλής ανάλυσης 3D προσομοιώσεις για να αναπαραστήσει τη δυναμική της σύγκρουσης που διαμόρφωσε την επιφάνεια της Σελήνης. Η λεκάνη του Νότιου Πόλου-Αϊτκεν έχει χαρακτηριστικό ελλειπτικό σχήμα με κωνικό άκρο, γεγονός που έθετε αμφιβολίες για την τροχιά και τη φύση του αντικειμένου που προκάλεσε το κρατήρα. Η ανάλυση κατέληξε ότι ο αστεροειδής κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 13 χλμ/δευτ. και γωνία κλίσης μόλις 30 μοιρών.

Λόγω αυτής της σχεδόν οριζόντιας πορείας, ο αστεροειδής υπέστη μια διαδικασία «αποκεφαλισμού»: οι εξωτερικές πετρώδεις στρώσεις του αφαιρέθηκαν σχεδόν ολοσχερώς στην αρχική πρόσκρουση, ενώ ο πυκνός σιδηρούς πυρήνας συνέχισε να διαμορφώνει ασύμμετρα τον κρατήρα. Αν επρόκειτο για έναν κοινό, μη διαφοροποιημένο αστεροειδή, η λεκάνη θα έπαιρνε πιο κυκλικό σχήμα, με εντελώς διαφορετικό γεωμορφολογικό αποτύπωμα.

Μια επιστημονική ευκαιρία για το πρόγραμμα Artemis

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τα υλικά που αναδείχθηκαν στην επιφάνεια από τη σύγκρουση. Η τεράστια δύναμη της πρόσκρουσης εκτίναξε θραύσματα από βάθη άνω των 90 χιλιομέτρων, μεταφέροντας κομμάτια του σεληνιακού μανδύα σε περιοχές που έχουν επιλεγεί για μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές. Για τη NASA και το πρόγραμμα Artemis, αυτή η ανακάλυψη σημαίνει ότι οι αστροναύτες των επόμενων αποστολών, όπως η Artemis IV που προγραμματίζεται μετά το 2028, θα μπορούν να συλλέξουν σπάνια γεωλογικά δείγματα από το εσωτερικό της Σελήνης χωρίς την ανάγκη περίπλοκων εκσκαφών.

Η ανάλυση αυτών των δειγμάτων αναμένεται να προσφέρει ακριβείς εκτιμήσεις για την ηλικία της λεκάνης και να αποκαλύψει τη σύνθεση του εσωτερικού του δορυφόρου μας. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να ανασυντεθεί η εξέλιξη της Σελήνης αμέσως μετά τη γένεσή της, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για την πρώιμη ιστορία ολόκληρου του ηλιακού συστήματος.

Επόμενα βήματα και προοπτικές

Η κατανόηση της φύσης και των συνεπειών αυτής της πρόσκρουσης ανοίγει νέους ορίζοντες για την εξερεύνηση της Σελήνης. Η δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από βάθη που μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτα θα ενισχύσει σημαντικά τη γνώση μας για τη γεωλογική εξέλιξη του δορυφόρου και τη γενικότερη ιστορία του ηλιακού μας συστήματος. Οι μελλοντικές αποστολές Artemis θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην αξιοποίηση αυτής της επιστημονικής «χρυσορυχείου» και στην προώθηση της σεληνιακής έρευνας σε νέα επίπεδα.