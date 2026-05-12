Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

Snapshot Ο ανεμιστήρας μπορεί να διασπείρει σκόνη και γύρη, προκαλώντας ερεθισμούς σε άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

Η χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να ξηράνει τον αέρα και να προκαλέσει βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινορραγίες και αφυδάτωση.

Ο ύπνος με ανοιχτό στόμα και ανεμιστήρα μπορεί να οδηγήσει σε έντονο πονόλαιμο και ξηροφθαλμία.

Η ξήρανση των ρινικών οδών από τον ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή βλέννας και να προκαλέσει πονοκέφαλο και βουλωμένη μύτη.

Η χρήση ανεμιστήρα κατευθείαν σε περιοχές με μυϊκούς πόνους μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Snapshot powered by AI

Ένας ειδικός στον τομέα της υγείας απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους κοιμούνται με ανοιχτό ανεμιστήρα, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η συνήθεια στην υγεία τους.

Καθώς βρισκόμαστε πλέον στον Μάιο και το καλοκαίρι πλησιάζει γρήγορα, είναι σίγουρα δελεαστικό να ανοίγει κανείς τον ανεμιστήρα τη νύχτα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Άλλωστε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς πριν από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας στην κρεβατοκάμαρα.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί Αμερικανοί μπορεί να επιλέξουν να κοιμηθούν με ανεμιστήρα, όμως ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν, σύμφωνα με τις συμβουλές του Sleep Advisor.

Ο δρ Κίραν Ντιντιάλα δήλωσε στην ιστοσελίδα υγείας ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να διασπείρει σωματίδια σκόνης και γύρης, τα οποία ενδέχεται να ερεθίσουν άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

Οι ανεμιστήρες μπορούν επίσης να ξηράνουν τον αέρα γύρω σας, προκαλώντας προβλήματα όπως βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινορραγίες και αφυδάτωση.

Πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί και με την ξηροφθαλμία, ενώ ο δρ Ντιντιάλα εξήγησε πως όσοι κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα ίσως ξυπνήσουν με έντονο πονόλαιμο.

Ο ειδικός στον ύπνο Μάρτιν Σίλεϊ, διευθύνων σύμβουλος της Mattress Next Day, είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το γιατί, όσο αποπνικτική κι αν γίνει η ζέστη αυτό το καλοκαίρι, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

«Αν λοιπόν παρατηρείτε ότι υποφέρετε από έντονο φτέρνισμα, δακρυσμένα μάτια, καταρροή, φαγούρα στον λαιμό ή ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη πάνω στα πτερύγια του ηλεκτρικού ανεμιστήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ειδικός συνέχισε εξηγώντας ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να ξηράνει τις ρινικές οδούς, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει την παραγωγή βλέννας από τον οργανισμό.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα συμπτώματα όπως «πονοκέφαλο, βουλωμένη μύτη ακόμη και πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα», αν και η κατανάλωση αρκετού νερού μόλις ξυπνήσετε μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

«Αυτό συνιστάται επίσης σε όσους είχαν κακό ύπνο λόγω της ζέστης, καθώς ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε ακόμη πιο νυσταγμένοι και κουρασμένοι», πρόσθεσε ο Σίλεϊ.

Υπάρχει επίσης η ανησυχία για μυϊκούς πόνους από τη χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως εξήγησε ο Σίλεϊ: «Αν έχετε προϋπάρχοντες μυϊκούς πόνους, ίσως από γυμναστική ή από κακή στάση σώματος κατά την εργασία σε γραφείο, θα πρέπει να αποφεύγετε να κατευθύνετε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα προς αυτή την περιοχή όλη τη νύχτα».