Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

Καθώς βρισκόμαστε πλέον στον Μάιο και το καλοκαίρι πλησιάζει γρήγορα, είναι σίγουρα δελεαστικό να ανοίγει κανείς τον ανεμιστήρα τη νύχτα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας

Δημήτρης Δρίζος

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ανεμιστήρας μπορεί να διασπείρει σκόνη και γύρη, προκαλώντας ερεθισμούς σε άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.
  • Η χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να ξηράνει τον αέρα και να προκαλέσει βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινορραγίες και αφυδάτωση.
  • Ο ύπνος με ανοιχτό στόμα και ανεμιστήρα μπορεί να οδηγήσει σε έντονο πονόλαιμο και ξηροφθαλμία.
  • Η ξήρανση των ρινικών οδών από τον ανεμιστήρα μπορεί να αυξήσει την παραγωγή βλέννας και να προκαλέσει πονοκέφαλο και βουλωμένη μύτη.
  • Η χρήση ανεμιστήρα κατευθείαν σε περιοχές με μυϊκούς πόνους μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
Snapshot powered by AI

Ένας ειδικός στον τομέα της υγείας απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους κοιμούνται με ανοιχτό ανεμιστήρα, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η συνήθεια στην υγεία τους.

Καθώς βρισκόμαστε πλέον στον Μάιο και το καλοκαίρι πλησιάζει γρήγορα, είναι σίγουρα δελεαστικό να ανοίγει κανείς τον ανεμιστήρα τη νύχτα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Άλλωστε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς πριν από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας στην κρεβατοκάμαρα.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί Αμερικανοί μπορεί να επιλέξουν να κοιμηθούν με ανεμιστήρα, όμως ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν, σύμφωνα με τις συμβουλές του Sleep Advisor.

Ο δρ Κίραν Ντιντιάλα δήλωσε στην ιστοσελίδα υγείας ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να διασπείρει σωματίδια σκόνης και γύρης, τα οποία ενδέχεται να ερεθίσουν άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

s.jpg

Οι ανεμιστήρες μπορούν επίσης να ξηράνουν τον αέρα γύρω σας, προκαλώντας προβλήματα όπως βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινορραγίες και αφυδάτωση.

Πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί και με την ξηροφθαλμία, ενώ ο δρ Ντιντιάλα εξήγησε πως όσοι κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα ίσως ξυπνήσουν με έντονο πονόλαιμο.

Ο ειδικός στον ύπνο Μάρτιν Σίλεϊ, διευθύνων σύμβουλος της Mattress Next Day, είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το γιατί, όσο αποπνικτική κι αν γίνει η ζέστη αυτό το καλοκαίρι, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

«Αν λοιπόν παρατηρείτε ότι υποφέρετε από έντονο φτέρνισμα, δακρυσμένα μάτια, καταρροή, φαγούρα στον λαιμό ή ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη πάνω στα πτερύγια του ηλεκτρικού ανεμιστήρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ειδικός συνέχισε εξηγώντας ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να ξηράνει τις ρινικές οδούς, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει την παραγωγή βλέννας από τον οργανισμό.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα συμπτώματα όπως «πονοκέφαλο, βουλωμένη μύτη ακόμη και πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα», αν και η κατανάλωση αρκετού νερού μόλις ξυπνήσετε μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

«Αυτό συνιστάται επίσης σε όσους είχαν κακό ύπνο λόγω της ζέστης, καθώς ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε ακόμη πιο νυσταγμένοι και κουρασμένοι», πρόσθεσε ο Σίλεϊ.

Υπάρχει επίσης η ανησυχία για μυϊκούς πόνους από τη χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως εξήγησε ο Σίλεϊ: «Αν έχετε προϋπάρχοντες μυϊκούς πόνους, ίσως από γυμναστική ή από κακή στάση σώματος κατά την εργασία σε γραφείο, θα πρέπει να αποφεύγετε να κατευθύνετε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα προς αυτή την περιοχή όλη τη νύχτα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan υιοθετεί φωτοβολταϊκά στα ηλεκτρικά της

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

07:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο ένοπλες ληστείες με κοινό τρόμο δράσης – Εξετάζεται να είναι οι ίδιοι και στο Μεσολόγγι

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Τίτλος: Το δράμα των πόθεν έσχες, Βαριά πορτοφόλια και μετοχές, Οι δεξαμενές του Κυριάκου, Ο πήχης του Αλέξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «Πληγωμένος από τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ φθάνει στην Κίνα. Έχει ανάγκη από νίκες»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

07:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ τραυματίζοντας μία γυναίκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η οικονομική ακτινογραφία του πυρηνικού προγράμματος και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα ύψη η θερμοκρασία – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος – Τι αλλάζει από Τετάρτη

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ