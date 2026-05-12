Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τα ανησυχητικά σκίτσα, οι λερωμένες πάνες και η σπαρακτική αντίδραση

Snapshot Τρεις Γερμανοί γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών στην Ισπανία για ψυχολογική βία και εγκατάλειψη των τριών παιδιών τους, τα οποία κρατούσαν σε απομόνωση σχεδόν τέσσερα χρόνια λόγω πανδημίας COVID

Τα παιδιά βρέθηκαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, με σοβαρά σωματικά και ψυχικά προβλήματα, όπως καμπυλωμένα πόδια, ερεθισμούς δέρματος και κοινωνική δυστοκία.

Τα παιδιά δεν πήγαν ποτέ σχολείο και δεν υποβλήθηκαν σε ιατρική παρακολούθηση για χρόνια, ενώ τα φάρμακα που είχαν στο σπίτι αγοράζονταν χωρίς ιατρική συνταγή.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε μετά από υποψίες και καταγγελίες τοπικής καθηγήτριας πανεπιστημίου και την έρευνα της αστυνομίας, που βρήκε λερωμένες πάνες, σκουπίδια και ανησυχητικά σκίτσα στα κρεβάτια των παιδιών.

Οι γονείς έχασαν την γονική μέριμνα για τρία χρόνια και τέσσερις μήνες, απαγορεύεται να πλησιάζουν τα παιδιά τους και τους επιβλήθηκε καταβολή αποζημίωσης 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί.

Συγκλονιστικά είναι όσα αποκαλύπτονται για τις συνθήκες που ζούσαν τα τρία αδέλφια στην Ισπανία, στο «Σπίτι της Φρίκης» όπως το ονόμασαν τα τοπικά ΜΜΕ, όπου τα κρατούσαν σε «καραντίνα» σχεδόν τέσσερα χρόνια οι Γερμανοί γονείς τους με το πρόσχημα του κορονοϊού.

Οι γονείς, ο Γερμανός ανεξάρτητος σύμβουλος προσλήψεων στον τομέα της τεχνολογίας Κρίστιαν Στέφεν, 53 ετών, και η γεννημένη στις ΗΠΑ σύζυγός του Μελίσα Ανν Στέφεν, 48 ετών, καταδικάστηκαν τη Δευτέρα από δικαστήριο του Οβιέδο, σε μία κεκλεισμένων των θυρών δίκη σε φυλάκιση σχεδόν τριών ετών.

Condenados a dos años y diez meses de prisión los padres que mantuvieron a sus 3 hijos encerrados durante años en una casa de Oviedo.

La Audiencia Provincial considera que la pareja cometió los delitos de abandono de familia y violencia psíquica habitual hacia los menores. pic.twitter.com/gIlOVzzAg5

— Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 11, 2026



Το ζευγάρι των Γερμανών με τα τρία παιδιά, σήμερα 10 το μεγάλο και 8 ετών τα δίδυμα, έφτασαν στην Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2021 και έκτοτε έως τις 28 Απριλίου 2025, οπότε και αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσαν τα παιδιά ήταν κλειδωμένα, σε άθλιες συνθήκες, στο σπίτι γιατί έπρεπε, «προστατευθούν από την πανδημία Covid-19».

Τα παιδιά παρουσιάζουν σοβαρά ψυχικά και σωματικά προβλήματα υγείας, μετά από τη μακροχρόνια απομόνωσή τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η αστυνομία βρήκε λερωμένες πάνες και χρησιμοποιημένες σερβιέτες και ταμπόν πεταμένα σε όλο το σπίτι, καθώς και πάγκους κουζίνας καλυμμένους με περιττώματα ζώων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα παιδιά αντιμετώπιζαν προβλήματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης και του εντέρου, καθώς και καμπυλωμένα πόδια, λόγω των ετών που παρέμειναν σε μικροσκοπικά κρεβάτια, πολύ μικρά για τα αναπτυσσόμενα σώματά τους.

Οι ερευνητές βρήκαν ανησυχητικά σκίτσα που είχαν φτιάξει τα παιδιά στο εσωτερικό των κρεβατιών τους, τα οποία απεικόνιζαν τέρατα με οδοντωτά δόντια, ζωγραφισμένα με κόκκινο μελάνι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι, μετά την απελευθέρωση των παιδιών από την πολυετή κόλαση που βίωσαν, ένα από τα παιδιά γονάτισε στο γρασίδι έξω από το σπίτι και, συγκλονισμένο από τα συναισθήματα, «το άγγιξε με δέος».

? #URGENTE | Los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo, condenados a 2 años y 10 meses de cárcel por violencia psíquica, pero absueltos de detención ilegal https://t.co/4oWlKu3FBP

— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 11, 2026



Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι εισαγγελείς, τα παιδιά «δεν βγήκαν ποτέ έξω, ούτε καν στον κήπο του σπιτιού τους, για σχεδόν τέσσερα χρόνια, λόγω του αβάσιμου φόβου που είχαν οι κατηγορούμενοι και τον οποίο είχαν ενσταλάξει στα παιδιά τους, ότι δηλαδή θα μπορούσαν να μολυνθούν από κάτι.

Οι κατηγορούμενοι δεν έγραψαν ποτέ τα παιδιά τους σε σχολείο στην Ισπανία και αυτά μάθαιναν μόνα τους ή με τη βοήθεια των γονιών τους, με αποτέλεσμα τα μικρότερα παιδιά, που ήταν οκτώ ετών όταν εντοπίστηκαν, να μην ξέρουν να διαβάζουν ούτε να γράφουν.

«Επιπλέον, τα παιδιά δεν υποβλήθηκαν σε καμία ιατρική παρακολούθηση: η τελευταία φορά που είδαν γιατρό ήταν το 2019, και ήταν οι κατηγορούμενοι που ήταν υπεύθυνοι για τη διάγνωση και τη θεραπεία των προβλημάτων τους όταν αυτά εμφανίζονταν.

«Διαθέταν μεγάλη ποσότητα φαρμάκων στο σπίτι, τα οποία είχαν αγοραστεί χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Επιπλέον, τα παιδιά είχαν επίσης προβλήματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης και του εντέρου, που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη και ακατάλληλη χρήση πάνες.

«Το σπίτι βρισκόταν σε κακή κατάσταση, με σημαντική έλλειψη καθαριότητας και μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών και βρωμιάς συσσωρευμένες σε διάφορα δωμάτια.

«Επιπλέον, τα έπιπλα ήταν ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών: τα δίδυμα κοιμόντουσαν σε κούνιες, τις ράβδους των οποίων είχαν σπάσει ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν ελεύθερα.

«Ο αδελφός τους κοιμόταν σε ένα κρεβάτι που ήταν πολύ μικρό για την ηλικία του.

Τα παιδιά περπατούσαν σκυμμένα, με στραβά πόδια, δυσκολεύονταν να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες και παρουσίαζαν ερεθισμό του δέρματος και ονυχομυκητίαση.

«Ένα από αυτά είχε μια ελαφρά καμπούρα. Όταν βγήκαν έξω, αφού αποκαλύφθηκε η κατάστασή τους, τα παιδιά ξαφνιάστηκαν από το περιβάλλον που αντίκρισαν.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, τα παιδιά πάσχουν από κοινωνική δυστοκία, η οποία θα καθυστερήσει την ένταξή τους σε κοινωνικές σχέσεις κατάλληλες για την ηλικία τους.»

Οι γονείς των παιδιών επέμειναν κατά τη διάρκεια της δίκης τους ότι πάντα ενήργησαν προς το συμφέρον των μικρών.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους επέμειναν ότι τα παιδιά δεν είχαν ποτέ κρατηθεί παράνομα, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν ως «εθελοντική απομόνωση» από τον κόσμο από γονείς που είχαν λάβει μια σειρά από «πιθανώς λανθασμένες αλλά όχι εγκληματικές αποφάσεις».

Επίσης, ανέφεραν ότι ο Christian και η σύζυγός του είχαν προσβληθεί από Covid και είχαν αποφασίσει να αυτοαπομονωθούν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους από το σπίτι λόγω ενός «ανυπέρβλητου φόβου» να αρρωστήσουν ξανά, αλλά απέρριψαν τον χαρακτηρισμό «Σπίτι του Τρόμου» για το ακίνητο στο οποίο ζούσαν.

Η ύπαρξη των παιδιών έγινε αντιληπτή από μια τοπική καθηγήτρια πανεπιστημίου, την Σίλβια, η οποία άρχισε να υποψιάζεται τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετώπιζαν.

Κράτησε εκτενή αρχεία για ό,τι έβλεπε από τα παράθυρά της, τα οποία περιλάμβαναν λεπτομέρειες για τις ημέρες και τις ώρες που κουνιόντουσαν οι κουρτίνες στον δεύτερο όροφο ή ανοίγονταν ή κατέβαιναν οι περσίδες, καθώς ο άνδρας με τα γυαλιά, τον οποίο έβλεπε πάντα να βγαίνει από το σπίτι φορώντας μάσκα, πήγαινε για λίγο στην μπροστινή πύλη για να συναντήσει τους οδηγούς που έφερναν αγορές από το σούπερ μάρκετ ή φαγητό από εστιατόρια.

Οι υποψίες της εντάθηκαν όταν είδε τον όγκο των παραδόσεων από το σούπερ μάρκετ που λάμβανε και άρχισε να ακούει φωνές που πίστευε ότι ήταν παιδιών.

Παρέδωσε ένα ημερολόγιο «εγκληματολογικού ντετέκτιβ» γεμάτο αποδεικτικά στοιχεία στην αστυνομία, η οποία ξεκίνησε τη δική της έρευνα για το θέμα.

Η αστυνομία ανακάλυψε ότι τα ψώνια περιλάμβαναν πάνες όταν άρχισε να επεξεργάζεται το φάκελο της Σίλβια, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να εισέλθουν στο ακίνητο και να δουν τι συνέβαινε μέσα.

Οι Στέφενς κρίθηκαν ένοχοι για «συνηθισμένη ψυχολογική βία στο οικογενειακό περιβάλλον» και για το αδίκημα της εγκατάλειψης της οικογένειας .

Πηγές της εισαγγελίας ανέφεραν σήμερα ότι τους έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα άσκησης γονικής μέριμνας για τρία χρόνια και τέσσερις μήνες και τους έχει απαγορευτεί να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων τα παιδιά τους, ενώ τους επιβλήθηκε επίσης να καταβάλουν σε καθένα από τα τρία παιδιά αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ.

Οι δικαστές έλαβαν τη σπάνια απόφαση να αποκλείσουν τον Τύπο και το κοινό λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που διώκονταν και των «δυσμενών συνεπειών» που θα μπορούσε να έχει αυτό για τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Τα παιδιά τέθηκαν υπό την φροντίδα των περιφερειακών κοινωνικών υπηρεσιών μετά τη σύλληψη των γονιών τους.

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους από την πλευρά της μητέρας εντοπίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξαν να τα επισκεφθούν στο κέντρο όπου φιλοξενούνταν, αλλά έχουν πλέον επιστρέψει στην Αμερική.

