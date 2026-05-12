Ιράν: Η οικονομική ακτινογραφία του πυρηνικού προγράμματος και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Snapshot Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θεωρείται οικονομικά ασύμφορο, με το κόστος να υπερβαίνει κατά πολύ τα οφέλη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Τεχεράνη διαθέτει μόνο έναν λειτουργικό πυρηνικό σταθμό στο Μπουσέρ, που καλύπτει μόλις το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Το Ιράν έχει συγκεντρώσει ουράνιο εμπλουτισμένο σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται για μη στρατιωτική χρήση, προκαλώντας διεθνείς ανησυχίες και κυρώσεις.

Η περιορισμένη ποιότητα και ποσότητα των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου αυξάνει το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης.

Η διεθνής απομόνωση και η έλλειψη συνεργασιών καθιστούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν λιγότερο αποδοτικό και οικονομικά μη βιώσιμο σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η προτροπή του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Αμπντάλα στους Αμερικανούς το 2008 έχει περάσει στην ιστορία για το πώς βλέπει το σουνιτικό βασίλειο το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Σύμφωνα με διαρροή αμερικανικού διπλωματικού εγγράφου ο τότε βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε από τους Αμερικανούς «να κόψουν το κεφάλι του φιδιού», δηλαδή του ιρανικού καθεστώτος.

Θεωρείται βέβαιο, λοιπόν, ότι η παρούσα συγκυρία με το ιρανικό καθεστώς να παραμένει στη θέση του παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις δεν ικανοποιεί καθόλου τους Σαουδάραβες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, ο βασιλικός οίκος ήθελε να δει την κατάρρευση του καθεστώτος προκειμένου να περιοριστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη ιρανική απειλή στη Μέση Ανατολή. Τώρα το Ριάντ ανησυχεί ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες στην Τεχεράνη θα ενισχύσουν τα σχέδια τους για επιθέσεις στην περιοχή και θα εντείνουν τις κινήσεις για την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Αυτή είναι μία θέση που ακούγεται συχνά από αναλυτές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εάν δεν υπάρχει μία επίσημη συμφωνία με την Τεχεράνη η οποία θα θέτει πλαίσιο και αυστηρούς ελέγχους του πυρηνικού προγράμματος τότε οι Ιρανοί θα αναπτύξουν το πρόγραμμα τους στην παρανομία με απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν: μη ρεαλιστικές ή ανειλικρινείς;

Στην οικονομική μηχανική, παράγοντες όπως ο λόγος κόστους-οφέλους (B/C Ratio), ο συντελεστής απόδοσης (ROR), η περίοδος απόσβεσης, η ανάλυση κόστους-οφέλους και παρόμοιοι δείκτες αποτελούν βασικά κριτήρια. Για να διαπιστωθεί αν ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι οικονομικά βιώσιμο, πρέπει να αξιολογηθούν αυτοί οι παράγοντες προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος – όφελος. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο δηλωμένος στόχος της Τεχεράνης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια, όχι η κατασκευή πυρηνικού όπλου. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, όμως, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν το αντίθετο.

Οι τοποθεσίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και οι λειτουργίες τους

Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αυξήσει την πυρηνική του παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας στα 20 γιγαβάτ έως το 2041. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, ο οποίος κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 2013, έχει δυναμικότητα 1.000 μεγαβάτ και παραμένει η μόνη λειτουργική πυρηνική εγκατάσταση της χώρας. Αντιπροσωπεύει περίπου το 1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

«Το Ιράν διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στον κόσμο, γεγονός που επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με κόστος σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στη DW ο Ουμούντ Σόκρι, στρατηγικός αναλυτής στον τομέα της ενέργειας και ανώτερος επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Στην πράξη, το ενεργειακό μείγμα της χώρας εξακολουθεί να κυριαρχείται από το φυσικό αέριο, ενώ η πυρηνική ενέργεια συνεισφέρει μόνο ένα μικρό μερίδιο από τον μοναδικό λειτουργικό αντιδραστήρα του Μπουσέρ».

Για να καλυφθεί το υπάρχον έλλειμμα 25.000 μεγαβάτ στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν, θα πρέπει να κατασκευαστούν περίπου 25 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρόμοιοι με αυτόν του Μπουσέρ. Η κατασκευή του Μπουσέρ διήρκεσε περίπου 20 χρόνια.

«Οικονομικά παράλογο»

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το κόστος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης ανήλθε σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ), ποσό που, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι πενταπλάσιο του αρχικά προβλεπόμενου κόστους.

Ορισμένες εκτιμήσεις πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά, υποδηλώνοντας ότι, χωρίς καν να ληφθούν υπόψη τα υψηλά κόστη των κυρώσεων και εξετάζοντας μόνο το τελικό κόστος και την απόδοση του σταθμού του Μπουσέρ, το έργο ενδέχεται να κόστισε στο Ιράν έως και δέκα φορές το αρχικό κόστος. Το γεγονός ότι ανεξάρτητοι παρατηρητές δεν έχουν πρόσβαση στις ιρανικές εγκαταστάσεις καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του κόστους.

Αυτό το σχετικά χαμηλό επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει ελάχιστο όφελος που επιτυγχάνεται με πολύ υψηλό κόστος. Η επιμονή του Ιράν ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου που πραγματοποιεί προορίζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει φέρει μεγάλες κυρώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ανέρχονται σε άμεσες οικονομικές απώλειες ύψους δύο έως τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Γράφημα που δείχνει την μεγάλη αύξηση της παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν έως το 2025 όταν ξεκίνησε το πρώτο κύμα επιθέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ.

Για μη στρατιωτικές χρήσεις, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το ουράνιο χρειάζεται να εμπλουτιστεί μόνο στο 3%-5%. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν έχει συσσωρεύσει αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Για την κατασκευή πυρηνικών όπλων απαιτείται εμπλουτισμένο ουράνιο στο 90%.

«Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όταν εξετάζεται αυστηρά ως έργο πολιτικής ενέργειας, δεν φαίνεται οικονομικά λογικό», δήλωσε ο Σόκρι. «Η δομή του κόστους επίσης αποκλίνει σημαντικά από τα τυπικά πολιτικά πυρηνικά προγράμματα. Το Bushehr-1 έχει αντιμετωπίσει δεκαετίες καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους, με το συνολικό κόστος κατασκευής να εκτιμάται μεταξύ 8 και 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που το καθιστά ασυνήθιστα ακριβό σε βάση ανά κιλοβάτ», πρόσθεσε.

Επιπλέον, το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά σε υποδομές εμπλουτισμού και κύκλου καυσίμου, «κάτι που προσθέτει σημαντικά έξοδα αλλά προσφέρει περιορισμένη οικονομική αιτιολόγηση, δεδομένων των μέτριων πόρων ουρανίου και της πρόσβασης σε εισαγόμενο καύσιμο», δήλωσε ο Σόκρι.

Πέρα από τις πολιτικές και διπλωματικές διαμάχες που απορρέουν από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η επιμονή του στην εγχώρια εμπλουτισμό ουρανίου δεν έχει νόημα όταν εξεταστεί από οικονομική άποψη και από την άποψη του κόστους-οφέλους.

Το Ιράν δεν αιτιολογεί τη μη στρατιωτική χρήση

Σε κοινή δήλωση του 2021 που απευθύνθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ανέφεραν ότι το Ιράν δεν διαθέτει αξιόπιστη αιτιολόγηση για μη στρατιωτικούς σκοπούς όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 20% ή 60%, και ότι η παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε τέτοια επίπεδα αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για μια χώρα που δεν διαθέτει πρόγραμμα κατασκευής όπλων.

Σύμφωνα με έκθεση του 2013 του Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη, τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν είναι περιορισμένα. Ο ΔΟΑΕ αναφέρει ότι το Ιράν δεν συγκαταλέγεται καν μεταξύ των 40 πρώτων χωρών όσον αφορά τα αποθέματα ουρανίου, και τα γνωστά αποθέματά του θεωρούνται πολύ περιορισμένα σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2011, τα αποδεδειγμένα αποθέματα ουρανίου του Ιράν ανέρχονταν σε μόλις 700 τόνους, τα περισσότερα από τα οποία εμπίπτουν σε κατηγορίες με υψηλό κόστος εξόρυξης.

Πέρα από την ποσότητα, η ποιότητα αυτού του ουρανίου είναι επίσης χαμηλή, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το τεχνολογικό κόστος που απαιτείται για την εξόρυξή του.

Με άλλα λόγια, η εξόρυξη ουρανίου από κοιτάσματα χαμηλής ποιότητας είναι τόσο δαπανηρή όσο και τεχνικά απαιτητική. Ορισμένες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι τα γνωστά αποθέματα ουρανίου του Ιράν θα μπορούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, να τροφοδοτήσουν με καύσιμο τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ μόνο για περίπου εννέα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η εξόρυξη ουρανίου από αυτά τα ορυχεία απαιτεί εκατομμύρια λίτρα γλυκού νερού την ημέρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορυχεία ουρανίου του Ιράν βρίσκονται σε άγονες και ημι-άγονες περιοχές, αυτό δημιουργεί σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η διεθνής απομόνωση του Ιράν περιπλέκει την κατάσταση



Η ανάγκη για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα έχει οδηγήσει πολλές χώρες να επιλέξουν την πυρηνική ενέργεια ως μια σχετικά καθαρή πηγή. Πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο ή η Σουηδία, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου είναι πιο οικονομικά αποδοτική από την εγχώρια παραγωγή του.

Ως αποτέλεσμα, το Βέλγιο διαθέτει επτά αντιδραστήρες που παρέχουν πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, χωρίς να πραγματοποιείται εγχώριος εμπλουτισμός ουρανίου. Η Σουηδία επίσης εισάγει όλο το καύσιμο που απαιτείται για τους 10 αντιδραστήρες της, οι οποίοι παρέχουν περίπου το 40% της ηλεκτρικής της ενέργειας.

«Τα επιτυχημένα προγράμματα πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς σε χώρες όπως η Γαλλία, η Νότια Κορέα ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βασίζονται σε οικονομίες κλίμακας, τυποποιημένους σχεδιασμούς αντιδραστήρων και ολοκληρωμένες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Σόκρι.

Mηχανήματα φυγοκέντρησης στις εγκαταστάσεις ουρανίου του Νατάνζ. (Ισλαμική Ραδιοτηλεόραση του Ιράν/AP)

Ωστόσο, η αρνητική εικόνα της Τεχεράνης σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες σημαίνει ότι αυτές οι δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες για τη χώρα. «Η προσέγγιση του Ιράν, που χαρακτηρίζεται από απομόνωση, εγχώρια ανάπτυξη και παρατεταμένα χρονοδιαγράμματα, έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος και έχει μειώσει την αποδοτικότητα», εξήγησε ο Σόκρι.

Οι ισχυρισμοί Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια παρέχει στο Ιράν μεγαλύτερο περιθώριο για την εξαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου και για τη δημιουργία εσόδων, είναι επίσης εξαιρετικά αμφισβητήσιμοι, αναφέρει ο Σόρκι. «Η κλίμακα της μετατόπισης παραμένει περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό κόστος του προγράμματος. Εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερου κόστους, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και με λιγότερους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους», ανέφερε.

Όταν αξιολογείται αποκλειστικά από ενεργειακή άποψη, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης «δεν συνάδει με τη λογική κόστους-οφέλους των συμβατικών στρατηγικών για την πολιτική πυρηνική ενέργεια και φαίνεται οικονομικά αναποτελεσματικό», δήλωσε ο Σόκρι.

