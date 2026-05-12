Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/5/2026 6:30:00 πμ

12/5/2026 2:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΛ. ΑΛΑΜΕΙΝ

216

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

532

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 10:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 121 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

516

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 11:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΒΙΟΥ - ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ

217

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ απο κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ έως κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

529

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

527

Λειτουργία

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΚΛΩΠΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

529

Λειτουργία

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

318

Κατασκευές

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΟΔΟΙ ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

435

Λειτουργία

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ ΛΕΩΦ.ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1635

Λειτουργία

12/5/2026 8:00:00 πμ

12/5/2026 8:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ Ζυγά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΣΤΡ, ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΙΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΧΡΙΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΠΑΙΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 08:00 μμ

504

Λειτουργία

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΪΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

525

Λειτουργία

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ έως κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Λειτουργία

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 122 - 124 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

518

Κατασκευές

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

517

Κατασκευές

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 134 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

514

Κατασκευές

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΝΟ 11 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

517

Κατασκευές

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 1:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΚΙΩΝ απο κάθετο: 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ

533

Κατασκευές

12/5/2026 9:00:00 πμ

12/5/2026 4:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: Ν. ΚΑΜΒΥΣΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΜΠΕΗ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΚΑΜΒΥΣΗ απο κάθετο: ΗΠΙΟΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΜΠΕΗ έως κάθετο: Ν. ΚΑΜΒΥΣΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

551

Λειτουργία

12/5/2026 10:00:00 πμ

12/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΛΕΣΒΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

320

Κατασκευές

12/5/2026 11:00:00 πμ

12/5/2026 5:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΟΤΖΙΑ - ΜΥΡΘΙΩΝ - ΑΛΚΙΜΟΥ

218

Κατασκευές

12/5/2026 11:30:00 πμ

12/5/2026 1:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΪΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ

526

Λειτουργία

12/5/2026 12:00:00 μμ

12/5/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 27 απο κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΠΗΝΕΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

164

Κατασκευές

12/5/2026 12:00:00 μμ

12/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

528

Λειτουργία

