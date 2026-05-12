Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

Snapshot Εννέα κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026 πριν από τα 62 έτη ή χωρίς όριο ηλικίας, με όρια ηλικίας από 58,5 έως 61,5 ετών ανάλογα με την περίπτωση.

Οι τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 έχουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης χωρίς όριο ηλικίας, ενώ ειδικές διατάξεις ισχύουν για γονείς με ανήλικο τέκνο και ασφαλισμένους με 25ετία έως το 2012.

Οι νέες συντάξεις του Δημοσίου για το 2026 αυξάνονται ανάλογα με τα επιπλέον έτη και μήνες ασφάλισης που συμπληρώνονται εντός του έτους, με σημαντικά αυξημένα ποσά σε σχέση με το 2025.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια βάσει του προσδόκιμου ζωής, χωρίς αλλαγές το 2024 και πιθανή αύξηση το 2030, ενώ όσοι θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το 2029 δεν θα επηρεαστούν.

Οι πίνακες συντάξεων για το 2026 δείχνουν αυξήσεις στα ποσά σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και την κατηγορία υπαλλήλου (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.). Snapshot powered by AI

Σύνταξη ακόμη και χωρίς όριο ηλικίας κατοχυρώνουν ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, όπως οι τρίτεκνες μητέρες που συμπλήρωσαν 20ετία έως το 2010, ενώ με όρια ηλικίας από 58,5 ετών έως 61,5 μπορούν να βγουν φέτος στη σύνταξη οι υπόλοιπες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τον οδηγό με τις διατάξεις που επιτρέπουν σε 9 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο να αποχωρήσουν το 2026 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 πριν από τα 62 έτη ή ακόμη και χωρίς όριο ηλικίας.

Τις διατάξεις αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν φέτος οι ασφαλισμένοι που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1964-1967 και προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μεταξύ των ετών 1983-1992.

Οι 9 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 είναι οι εξής:

Γονείς υπάλληλοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από τον Φεβρουάριο του 2027, με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μηνών.

Γονείς, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες, που το συμπληρώνουν το 2027, αν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010. Παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε και αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010, που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες έως το 2022, βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη, εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία έως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά έως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010, με συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 37 έτη έως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020, και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή: Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και στη συνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο Δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37ετία ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε Ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983, αρκεί να έχουν 25ετία έως το 2010 και 37ετία έως το 2021.

Πόσο αυξάνονται οι νέες συντάξεις του Δημοσίου ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, ενώ θα έχουν επιπλέον κέρδος από τους μήνες ασφάλισης που θα συμπληρώσουν κατά τη συνταξιοδότησή τους εντός του 2026.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

Υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.550 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Σεπτέμβριο, που θα έχει 39 έτη και 9 μήνες ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.706 ευρώ και με αίτηση τον Δεκέμβριο, που θα συμπληρώσει 40ετία, θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ. Υπάλληλος Τ.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, αλλά με 38 έτη ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση κατά 56 ευρώ. Υπάλληλος Δ.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ. Ενας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας, που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο με 35,6 έτη, θα πριμοδοτηθεί σχεδόν με 20 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ.

Θα γίνουν αλλαγές στα όρια ηλικίας και πότε;

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Οσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις ορίων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανέβει αισθητά μετά την πανδημία. Ετσι, δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και, κατά τα φαινόμενα, δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Δεν θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, με συμπληρωμένο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης, στην επόμενη τριετία 2026-2029. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα είναι κάτω των 62 ετών την 1/1/2030, καθώς δεν θα έχουν κατοχυρώσει κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τα όρια ηλικίας της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον γίνουν αλλαγές, θα συνταξιοδοτηθούν κατά 6 έως 12 μήνες αργότερα.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 Από 1/1/2022 67

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 Από 1/1/2022 67

3.Ανδρες – γυναίκες με 35ετία

Με 35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 αι 40 έτη

4.Ανδρες – γυναίκες με 36 έτη

Με 36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 αι 40 έτη

Ανδρες – γυναίκες με 37ετία

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 55 58,6 Το 2019 55 59,5 Το 2020 55 60,3 Το 2021 55 61,2 Από 1/1/2022 55 62 αι 40 έτη

Οι πίνακες με τις νέες συντάξεις για όσους αποχωρούν το 2026 από το Δημόσιο

Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 35,6 έτη Σύνταξη με 35,9 έτη Σύνταξη με 36 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.390€€ 965€ 983€ 992€ 1.000€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.668€ 1.069€ 1.090€ 1.101€ 1.111€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.145€ 1.247€ 1.274€ 1.287€ 1.301€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.275€ 1.296€ 1.324€ 1.338€ 1.353€

2 Με 37 ως 38 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 37 έτη Σύνταξη με 37,6 έτη Σύνταξη με 37,9 έτη Σύνταξη με 38 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.435€ 1.055€ 1.073€ 1.082€ 1.091€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.735€ 1.182€ 1.204€ 1.215€ 1.226€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.201€ 1.379€ 1.407€ 1.421€ 1.435€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.335€ 1.436€ 1.466€ 1.481€ 1.496€

Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 39 έτη Σύνταξη με 39,6 έτη Σύνταξη με 39,9 έτη Σύνταξη με 40 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.470€ 1.145€ 1.163€ 1.173€ 1.182€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.785€ 1.294€ 1.317€ 1.328€ 1.340€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.255€ 1.517€ 1.546€ 1.560€ 1.575€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.550€ 1.657€ 1.690€ 1.706€ 1.722€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»