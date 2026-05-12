Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εννέα κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026 πριν από τα 62 έτη ή χωρίς όριο ηλικίας, με όρια ηλικίας από 58,5 έως 61,5 ετών ανάλογα με την περίπτωση.
  • Οι τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 έχουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης χωρίς όριο ηλικίας, ενώ ειδικές διατάξεις ισχύουν για γονείς με ανήλικο τέκνο και ασφαλισμένους με 25ετία έως το 2012.
  • Οι νέες συντάξεις του Δημοσίου για το 2026 αυξάνονται ανάλογα με τα επιπλέον έτη και μήνες ασφάλισης που συμπληρώνονται εντός του έτους, με σημαντικά αυξημένα ποσά σε σχέση με το 2025.
  • Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια βάσει του προσδόκιμου ζωής, χωρίς αλλαγές το 2024 και πιθανή αύξηση το 2030, ενώ όσοι θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το 2029 δεν θα επηρεαστούν.
  • Οι πίνακες συντάξεων για το 2026 δείχνουν αυξήσεις στα ποσά σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και την κατηγορία υπαλλήλου (Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.).
Snapshot powered by AI

Σύνταξη ακόμη και χωρίς όριο ηλικίας κατοχυρώνουν ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, όπως οι τρίτεκνες μητέρες που συμπλήρωσαν 20ετία έως το 2010, ενώ με όρια ηλικίας από 58,5 ετών έως 61,5 μπορούν να βγουν φέτος στη σύνταξη οι υπόλοιπες κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τον οδηγό με τις διατάξεις που επιτρέπουν σε 9 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο να αποχωρήσουν το 2026 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 πριν από τα 62 έτη ή ακόμη και χωρίς όριο ηλικίας.

Τις διατάξεις αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν φέτος οι ασφαλισμένοι που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1964-1967 και προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μεταξύ των ετών 1983-1992.

Οι 9 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 είναι οι εξής:

  1. Γονείς υπάλληλοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από τον Φεβρουάριο του 2027, με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μηνών.
  1. Γονείς, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες, που το συμπληρώνουν το 2027, αν έκλεισαν τα 55 το 2019.
  2. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010. Παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε και αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
  3. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52.
  4. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55.
  5. Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010, που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες έως το 2022, βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.
  6. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.
  7. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη, εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία έως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά έως το 2021.
  8. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010, με συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 37 έτη έως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020, και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή: Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο Δημόσιο πριν από το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και στη συνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο Δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37ετία ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε Ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983, αρκεί να έχουν 25ετία έως το 2010 και 37ετία έως το 2021.

Πόσο αυξάνονται οι νέες συντάξεις του Δημοσίου ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, ενώ θα έχουν επιπλέον κέρδος από τους μήνες ασφάλισης που θα συμπληρώσουν κατά τη συνταξιοδότησή τους εντός του 2026.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες:

  1. Υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.550 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Σεπτέμβριο, που θα έχει 39 έτη και 9 μήνες ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.706 ευρώ και με αίτηση τον Δεκέμβριο, που θα συμπληρώσει 40ετία, θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ.
  2. Υπάλληλος Τ.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, αλλά με 38 έτη ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση κατά 56 ευρώ.
  3. Υπάλληλος Δ.Ε. κατηγορίας, που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ. Ενας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας, που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο με 35,6 έτη, θα πριμοδοτηθεί σχεδόν με 20 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ.

Θα γίνουν αλλαγές στα όρια ηλικίας και πότε;

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Οσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις ορίων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανέβει αισθητά μετά την πανδημία. Ετσι, δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και, κατά τα φαινόμενα, δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Δεν θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, με συμπληρωμένο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης, στην επόμενη τριετία 2026-2029. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Θα θιγούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι που θα είναι κάτω των 62 ετών την 1/1/2030, καθώς δεν θα έχουν κατοχυρώσει κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τα όρια ηλικίας της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον γίνουν αλλαγές, θα συνταξιοδοτηθούν κατά 6 έως 12 μήνες αργότερα.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

  1. Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
Από 1/1/202267
  1. Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
Από 1/1/202267

3.Ανδρες – γυναίκες με 35ετία

Με 35 έτηΗλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185860
Το 20195860,5
Το 20205861
Το 20215861,5
Από 1/1/20225862 αι 40 έτη

4.Ανδρες – γυναίκες με 36 έτη

Με 36 έτηΗλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185860
Το 20195860,5
Το 20205861
Το 20215861,5
Από 1/1/20225862 αι 40 έτη
  1. Ανδρες – γυναίκες με 37ετία
Με 37 έτηΗλικία στην 37ετιαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185558,6
Το 20195559,5
Το 20205560,3
Το 20215561,2
Από 1/1/20225562 αι 40 έτη

Οι πίνακες με τις νέες συντάξεις για όσους αποχωρούν το 2026 από το Δημόσιο

  1. Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης
Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026Σύνταξη με 35 έτηΣύνταξη με 35,6 έτηΣύνταξη με 35,9 έτηΣύνταξη με 36 έτη
Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.390€€965€983€992€1.000€
Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.668€1.069€1.090€1.101€1.111€
Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.145€1.247€1.274€1.287€1.301€
Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.275€1.296€1.324€1.338€1.353€

2 Με 37 ως 38 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026Σύνταξη με 37 έτηΣύνταξη με 37,6 έτηΣύνταξη με 37,9 έτηΣύνταξη με 38 έτη
Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.435€1.055€1.073€1.082€1.091€
Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.735€1.182€1.204€1.215€1.226€
Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.201€1.379€1.407€1.421€1.435€
Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.335€1.436€1.466€1.481€1.496€

Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026Σύνταξη με 39 έτηΣύνταξη με 39,6 έτηΣύνταξη με 39,9 έτηΣύνταξη με 40 έτη
Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.470€1.145€1.163€1.173€1.182€
Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.785€1.294€1.317€1.328€1.340€
Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.255€1.517€1.546€1.560€1.575€
Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.550€1.657€1.690€1.706€1.722€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan υιοθετεί φωτοβολταϊκά στα ηλεκτρικά της

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

07:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο ένοπλες ληστείες με κοινό τρόμο δράσης – Εξετάζεται να είναι οι ίδιοι και στο Μεσολόγγι

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Τίτλος: Το δράμα των πόθεν έσχες, Βαριά πορτοφόλια και μετοχές, Οι δεξαμενές του Κυριάκου, Ο πήχης του Αλέξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «Πληγωμένος από τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ φθάνει στην Κίνα. Έχει ανάγκη από νίκες»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

07:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ τραυματίζοντας μία γυναίκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η οικονομική ακτινογραφία του πυρηνικού προγράμματος και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα ύψη η θερμοκρασία – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος – Τι αλλάζει από Τετάρτη

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ