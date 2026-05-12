Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

Την αντίδραση τους εκφράζουν παράγοντες του real estate, ειδικά αυτοί που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές, για την μεγάλη αύξηση της αρτιότητας που θα απαιτεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο στα οικόπεδα που προορίζονται για τουριστικές αναπτύξεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με όσα παρουσίασαν χτες από κοινού τα υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος- Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα το νέο σχέδιο προβλέπει την κατάργηση της δυνατότητας δόμησης κάποιου τουριστικού καταλύματος σε εκτός σχεδίου οικόπεδα από 4 στρέμματα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ανεβάζοντας το όριο ακόμα και στα 16 στρέμματα για τις «κόκκινες» δημοτικές ενότητες, δηλαδή αυτές που παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη. Επίσης ανεβάζει το όριο στα 12 στρέμματα για τις «μπλε» περιοχές που έχουν μεν ισχυρή ανάπτυξη αλλά όχι τόσο έντονη όσο οι «κόκκινες» ενώ αυξάνει στα 8 στρέμματα το γενικό όριο για τις υπόλοιπες.

Δηλαδή τα δύο υπουργεία τετραπλασιάζουν την ελάχιστη έκταση που απαιτείται για εκτός σχεδίου τουριστικές μονάδες, σε 18 δημοτικές ενότητες σε όλη τη χώρα, που αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στις δημοφιλέστερες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας μεταξύ των οποίων τη Μύκονο, την Τήνο, την Σαντορίνη, την Σκιάθο, τον Λαγανά, τη Χερσόνησο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κω κ.ά. και τη διπλασιάζουν σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες.

Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς

Παράγοντες της κτηματαγοράς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό θεωρούν ότι η Κυβέρνηση «βιάστηκε» να αυστηροποιήσει τους όρους δόμησης από τη στιγμή που τα περισσότερα νησιά έχουν σημαντικά προβλήματα στις βασικές τους υποδομές που ακόμα βρίσκονται πολύ μακριά από τη λύση τους.

Τα ζητήματα που τα ταλαιπωρούν αφορούν στην χάραξη των δρόμων έτσι ώστε τα οικόπεδα να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, στην ύδρευση, στην αποχέτευση, στους βιολογικούς, και στα κακής ποιότητας λιμάνια και αεροδρόμια.

Όπως αναφέρουν οι μεσίτες μέχρι και σήμερα, το 90% των οικοπέδων στα 4 στρέμματα δεν μπορούν, έτσι κι αλλιώς, να χτιστούν από τη στιγμή που δεν υπάρχει η απαιτούμενη χάραξη των δρόμων. Δηλαδή η αύξηση των στρεμμάτων για την αρτιότητα τους στα 8 και στα 16 στρέμματα αποτελεί στην ουσία «κενό» γράμμα αφού ήδη δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Επίσης οι εκπρόσωποι της κτηματαγοράς αναφέρουν ότι το πρόβλημα στα νησιά δεν προκύπτει από το χαμηλό όριο των στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά από την σχεδόν παντελή έλλειψη των υποδομών που υπάρχουν σε αυτά.

«Αν οι υποδομές βελτιωθούν τα νησιά θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν άνετα και τους διπλάσιους τουρίστες» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί του μεσίτες είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι προορισμοί στους οποίους αυξάνονται τα στρέμματα για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Γιατί το κριτήριο με βάση τις κλίνες που αναλογούν σε κάθε κάτοικο δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό για τη δυνατότητα των νησιών να δεχτούν περισσότερους ή λιγότερους τουρίστες.

«Υπάρχουν νησιά στη Καραϊβική και αλλού που έχουν 10 ή 50 κατοίκους και δέχονται πάνω από 10.000 τουρίστες μέσα στη σεζόν» αναφέρουν χαρακτηριστικά και συνεχίζουν λέγοντας «Να μας αποδείξουν με στοιχεία γιατί μειώνουν τη δόμηση για παράδειγμα σε Μύκονο και Σαντορίνη σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Πάντως σύμφωνα με τους επαγγελματίες μεσίτες το νέο χωροταξικό και ειδικά η αύξηση της αρτιότητας «παγώνει» την ανάπτυξη σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς χωρίς να έχει γίνει υπάρχει κάποια μελέτη που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. «Χωρίς υποδομές δεν μπορείς να δίνεις δόμηση στα νησιά» όπως τονίζουν.

Παρόλα αυτά οι κτηματομεσίτες συμφωνούν ότι κάποια νησιά χρειάζονται προστασία ενάντια στην άναρχη δόμηση και προσπάθεια δημιουργίας νέου χωροταξικού πλαισίου είναι μία καλή αρχή.

Ζητούν όμως να υπάρξουν ειδικές μελέτες για κάθε περιοχή ξεχωριστά καθώς το κριτήριο των κλινών ανά κάτοικο δεν είναι επαρκές για να λαμβάνοντα οριζόντια τόσο σημαντικές αποφάσεις όπως είναι οι όροι δόμησης.

