Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Τι γίνεται στα νησιά, τι αλλάζει στον αιγιαλό

Τα βασικά σημεία του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό παρουσιάζει η κυβέρνηση. Στόχος είναι η θεσμοθέτηση κανόνων για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό φιλοδοξεί να οργανώσει καλύτερα το χώρο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το πού, πώς και με ποιους όρους αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται στροφή σε μη κορεσμένες περιοχές.

Νέο χωροταξικό για του τουρισμό: Για πρώτη φορά 5 διακριτές περιοχές

Έτσι, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε πέντε διακριτές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικα χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας.

Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα.

Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση, που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους.

Τι προβλέπεται για την παράκτια ζώνη

Για την παράκτια ζώνη, προβλέπεται ότι στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, όπως και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

