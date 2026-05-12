Μεγάλος βιβλικός ποταμός στερεύει όπως είχε προβλεφθεί στη Βίβλο πριν από τον Αρμαγεδδώνα

Ο συρρικνούμενος Ευφράτης — ο μεγαλύτερος ποταμός της Δυτικής Ασίας, που διασχίζει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ — περνά μέσα από μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Βίβλου, την Εύφορη Ημισέληνο

Δημήτρης Δρίζος

  • Η στάθμη του ποταμού Ευφράτη μειώνεται δραματικά, προκαλώντας ανησυχίες για την εκπλήρωση βιβλικών προφητειών σχετικά με το τέλος του κόσμου.
  • Η Αποκάλυψη 16:12 προβλέπει το στέγνωμα του Ευφράτη ως προϋπόθεση για τη Μάχη του Αρμαγεδδώνα και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.
  • Η NASA κατέγραψε σημαντική απώλεια γλυκού νερού στις λεκάνες απορροής των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη λόγω υπόγειας άντλησης και κλιματικής αλλαγής.
  • Το Ιρακινό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων προειδοποιεί ότι ο Ευφράτης μπορεί να στερέψει πλήρως έως το 2040 χωρίς άμεση παρέμβαση.
  • Η μείωση της στάθμης του ποταμού προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας και διατροφής στον πληθυσμό της περιοχής, όπως επιδημίες και λιμό.
Η στάθμη των υδάτων του ποταμού Ευφράτη, που βρίσκεται στη λεγόμενη «κοιτίδα του πολιτισμού», μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Η σοβαρή αυτή ξηρασία έχει πυροδοτήσει φόβους ότι ίσως εκπληρώνεται μια βιβλική προφητεία για το τέλος του κόσμου.

Ο συρρικνούμενος Ευφράτης — ο μεγαλύτερος ποταμός της Δυτικής Ασίας, που διασχίζει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ — περνά μέσα από μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Βίβλου, την Εύφορη Ημισέληνο. Ο ποταμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και μια προφητεία που συνδέεται με αυτόν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο διαδίκτυο, καθώς προβλέπει τις έσχατες ημέρες και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Στην Αποκάλυψη 16:12 αναφέρεται: «Ο έκτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον μεγάλο ποταμό Ευφράτη και τα νερά του ξεράθηκαν, ώστε να ετοιμαστεί ο δρόμος για τους βασιλιάδες από την Ανατολή». Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί προειδοποίηση πως, όταν ο Ευφράτης στερέψει, ένας τεράστιος στρατός από την Ανατολή θα προελάσει μέσα από την αποξηραμένη κοίτη προς τη Μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Το συγκεκριμένο εδάφιο θεωρείται η δεύτερη βιβλική προφητεία που αφορά το στέγνωμα του Ευφράτη, ενώ η πρώτη βρίσκεται στο βιβλίο του Ιερεμία 50:38, όπου ο Θεός διακηρύσσει: «Ξηρασία στα νερά της! Θα στερέψουν. Γιατί είναι χώρα ειδώλων και οι άνθρωποι παραφρονούν από τον τρόμο».

Ποια είναι η βιβλική «δεύτερη προφητεία»

Η δεύτερη προφητεία, στην Αποκάλυψη, αποτελεί μέρος των επτά φιαλών της οργής που συμβολίζουν το τέλος της επταετούς θλίψης και θεωρείται τόσο καταστροφική ώστε «κανένας άνθρωπος δεν θα σωζόταν».

Η ολοένα και πιο ανησυχητική κατάσταση του ποταμού έχει εντείνει τους φόβους όσων πιστεύουν στις βιβλικές προφητείες για το τέλος του κόσμου, με πολλούς να θεωρούν ότι η αρχαία αυτή προφητεία εκτυλίσσεται ήδη μπροστά στα μάτια μας, σύμφωνα με την Express.

Έκθεση της NASA το 2013 αποκάλυψε ότι οι λεκάνες απορροής των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη — τα νερά της αρχαίας Βαβυλώνας — έχασαν περίπου 117 εκατομμύρια acre-feet (34 κυβικά μίλια) γλυκού νερού μεταξύ 2003 και 2009. Η απώλεια αυτή αντιστοιχεί περίπου στον όγκο νερού της Νεκράς Θάλασσας, με το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) να οφείλεται στην άντληση υπόγειων υδάτων.

Στο παρελθόν, οι δύο αυτοί μεγάλοι ποταμοί επέτρεψαν την άνθηση αγροτικών κοινοτήτων. Σήμερα όμως στερεύουν σταδιακά, εν μέσω μιας ολοένα και πιο σοβαρής κρίσης. Για όσους πιστεύουν ακράδαντα στις βιβλικές προφητείες, η εξέλιξη αυτή ίσως σημαίνει ότι η προφητεία μπορεί να εκπληρωθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων του Ιράκ έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση δράση, ο ποταμός Ευφράτης θα μπορούσε να έχει στερέψει ολοκληρωτικά έως το 2040, ενώ η μείωση της στάθμης επιδεινώνεται από τις ξηρασίες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο

Η μείωση της στάθμης των υδάτων και η επιδείνωση της ποιότητάς τους προκαλούν επίσης μια σειρά από επιπλέον προβλήματα, όπως λιμό και ασθένειες.

«Διάρροια, ανεμοβλογιά, ιλαρά, τυφοειδής πυρετός και χολέρα εξαπλώνονται σήμερα στο Ιράκ εξαιτίας της υδάτινης κρίσης, ενώ η κυβέρνηση δεν παρέχει πλέον εμβόλια στους πολίτες», δήλωσε στο BJM ο Ναζίρ Μπακάρ, ακτιβιστής για το κλίμα και συντονιστής πεδίου της οργάνωσης Tigris River Protectors Association στο Ιράκ.

Σύμφωνα με το Centre for Strategic & International Studies (CSIS), η στάθμη του Ευφράτη έχει πλέον πέσει σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Καθώς ο ποταμός συνεχίζει να στερεύει, πολλοί στο διαδίκτυο αναρωτιούνται αν αυτό αποτελεί σημάδι του τέλους των καιρών ή απλώς ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη.

