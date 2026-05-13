Τα αέρια που αναδύονται από τη Γη μιλούν καθαρά: Η μοίρα της Αφρικής πρόκειται να αλλάξει

Snapshot Επιστήμονες ανακάλυψαν ενεργό ρήγμα στον φλοιό της Γης κάτω από τη ρηξιγενή ζώνη Kafue στη Ζάμπια, που υποδηλώνει αρχικό στάδιο δημιουργίας νέου τεκτονικού ορίου.

Η ρηξιγενής ζώνη Kafue αποτελεί μέρος ενός συστήματος ρηγμάτων μήκους 2.500 χιλιομέτρων που εκτείνεται από την Τανζανία έως τη Ναμίμπια και συνδέεται με μεσοωκεάνιες ράχες.

Αναλύσεις αερίων από θερμές πηγές δείχνουν άμεση σύνδεση με τον μανδύα της Γης, επιβεβαιώνοντας ότι το ρήγμα είναι γεωλογικά ενεργό.

Το νέο ρήγμα έχει πιο ευνοϊκές γεωμετρικές και δομικές συνθήκες για τελική διάσπαση της υποσαχάριας Αφρικής σε σύγκριση με τη Μεγάλη Ρηξιγενή Κοιλάδα της Κένυας.

Η διαδικασία δημιουργίας νέου ωκεανού στην περιοχή θα απαιτήσει εκατομμύρια χρόνια και παρακολουθείται μέσω συνεχών ερευνητικών αποστολών. Snapshot powered by AI

Η αφρικανική ήπειρος ενδέχεται να κρύβει ένα τεράστιο γεωλογικό μυστικό που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο χάρτη όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Κάτω από τα γραφικά γεωθερμικά ανοίγματα της ρηξιγενούς ζώνης Kafue στη Ζάμπια, επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα αδιαμφισβήτητα σημάδια ενός βαθιού, ενεργού ρήγματος στον φλοιό της Γης.

Αυτή η τεράστια υπόγεια «ουλή» πιθανότατα αντιπροσωπεύει το πρωταρχικό στάδιο ενός νέου τεκτονικού ορίου που προορίζεται να διασπάσει αργά την υποσαχάρια Αφρική. Η ανακάλυψη προκύπτει από δεκαετίες σχολαστικής μελέτης της πολύπλοκης τοπογραφίας της περιοχής και των εκτεταμένων θερμικών ανωμαλιών, ρίχνοντας τώρα εντελώς νέο φως στη δυναμική των εσωτερικών διεργασιών του πλανήτη μας.

Η έρευνα υποδηλώνει την πιθανή και αναπόφευκτη γέννηση ενός νέου ωκεανού, μια τιτάνια διαδικασία που απαιτεί εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί, τα θεμέλια της οποίας ήδη τίθενται κάτω από τα πόδια των τοπικών πληθυσμών.

Η «βαθιά ανάσα» της Γης αποκαλύπτει το μυστικό

Η προσοχή των γεωλόγων στράφηκε σε ασυνήθιστες εκπομπές αερίων από το υπέδαφος της Ζάμπιας. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Mike Daly από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέλυσε διεξοδικά αυτά τα ρευστά για να κατανοήσει την πραγματική έκταση του ρήγματος.

«Οι θερμές πηγές κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης Kafue παρουσιάζουν ισοτοπικά αποτυπώματα ηλίου που δείχνουν άμεση σύνδεση με τον μανδύα της Γης, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ 40 και 160 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια», εξήγησε ο Daly.

Αυτή η αδιάκοπη άνοδος μαγματικών ρευστών προς την επιφάνεια δείχνει καθαρά ότι το περιθώριο του ρήγματος Kafue, και κατ’ επέκταση ολόκληρη η ρηξιγενής ζώνη της νοτιοδυτικής Αφρικής, είναι γεωλογικά ζωντανή και ενεργή.

Ένα ρήγμα είναι ουσιαστικά μια κολοσσιαία ρωγμή στον φλοιό της Γης που προκαλεί δομική αστοχία και ελαστική ανύψωση. Αν και πολλές από αυτές τις ρωγμές σβήνουν πριν οδηγήσουν οριστικά σε διάρρηξη της λιθόσφαιρας, σε αυτή την περίπτωση τα σημάδια δείχνουν τη δημιουργία ενός πραγματικού τεκτονικού ορίου πλακών.

Ένα ταξίδι ανάμεσα στις «βραστές» πηγές

Η ρηξιγενής ζώνη Kafue αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου και εντυπωσιακού συστήματος ρηγμάτων μήκους περίπου 2.500 χιλιομέτρων, που εκτείνεται από την Τανζανία έως τη Ναμίμπια και ενδεχομένως φτάνει μέχρι τη Μεσοατλαντική Ράχη.

Για να αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτή η «ουλή» είναι αρκετά βαθιά ώστε να διαπερνά ολόκληρο τον φλοιό, οι ερευνητές επισκέφθηκαν οκτώ γεωθερμικά φρέατα και πηγές στη Ζάμπια: έξι εντός της υποψήφιας ρηξιγενούς ζώνης και δύο εκτός αυτής.

Συλλέγοντας και αναλύοντας δείγματα αερίων που απελευθερώνονται από το βραστό νερό στο εργαστήριο, οι επιστήμονες αναζήτησαν ίχνη ηλίου και διοξειδίου του άνθρακα.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα αέρια που ελήφθησαν εντός της ρηξιγενούς ζώνης Kafue περιείχαν αναλογία ισοτόπων ηλίου απολύτως συγκρίσιμη με εκείνη του συστήματος της ρηξιγενούς ζώνης της Ανατολικής Αφρικής, ενός αρχαίου και καλά τεκμηριωμένου ηπειρωτικού ρήγματος. Αντίθετα, οι εκπομπές εκτός της περιοχής δεν έδειξαν ίχνη ρευστών που προέρχονται από τον μανδύα.

Το γεωλογικό μέλλον της υποσαχάριας Αφρικής

Το ήλιο παρέχει στους επιστήμονες ένα καθαρό σήμα για τα πρώτα στάδια του ρηξιγενούς φαινομένου. Με βάση το μοντέλο της Ανατολικής Αφρικής, οι ερευνητές προβλέπουν ότι με τον χρόνο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα γίνουν ολοένα και πιο κυρίαρχες, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων ηφαιστειακών κέντρων.

Αν και η περίφημη Μεγάλη Ρηξιγενής Κοιλάδα της Κένυας θεωρείται εδώ και καιρό πιθανός υποψήφιος για τη μελλοντική διάσπαση της ηπείρου, ο ρυθμός διεύρυνσής της είναι εξαιρετικά αργός. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Daly, η Αφρική περιβάλλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μεσοωκεάνιες ράχες που τείνουν να περιορίζουν την τεκτονική εξάπλωση, καθιστώντας δύσκολη μια τελική διάσπαση.

Το σύστημα ρηγμάτων της νοτιοδυτικής Αφρικής προσφέρει μια πολύ πιο ρεαλιστική εναλλακτική. Αυτό το ρήγμα διαθέτει ιδανικά χαρακτηριστικά και εγγενείς δομικές αδυναμίες στον φλοιό της Γης που ευθυγραμμίζονται ευνοϊκά με τις γύρω μεσοωκεάνιες ράχες.

Αυτή η μοναδική γεωμετρία θα μπορούσε να προσφέρει ένα πολύ χαμηλότερο «κατώφλι αντίστασης» για την τελική διάσπαση της ηπείρου. Τα αποτελέσματα αυτής της αρχικής έρευνας, που δημοσιεύθηκαν χθες στο περιοδικό Frontiers in Earth Science, βασίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενός συστήματος χιλιάδων χιλιομέτρων.

Περαιτέρω, εκτεταμένες ερευνητικές αποστολές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για να αποκαλύψουν τα επόμενα κεφάλαια αυτής της πλανητικής αναταραχής.