Φτιάχνουν αεροδρόμιο 80 εκατ. επιβατών πάνω σε τεχνητό νησί 20 τ.χλμ.: Το φαραωνικό έργο της Κίνας

Η Κίνα δεν βρήκε χώρο για να επεκτείνει το αεροδρόμιο του Νταλιάν και αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο: να δημιουργήσει νέο έδαφος μέσα στη θάλασσα. Το Dalian Jinzhouwan International Airport κατασκευάζεται στον κόλπο Jinzhou, στην επαρχία Λιαονίνγκ, πάνω σε τεχνητό νησί περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο χτισμένο πάνω σε τεχνητό νησί, ξεπερνώντας αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Χονγκ Κονγκ και το Κανσάι της Ιαπωνίας. Δεν μιλάμε για μια απλή επέκταση, αλλά για ένα τεράστιο κατασκευαστικό στοίχημα μέσα στη θάλασσα.

