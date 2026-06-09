2+1 σημάδια που δείχνουν ότι μια φιλία ίσως δεν αξίζει να σωθεί

Snapshot Αν δεν μπορείς να είσαι ο αυθεντικός εαυτός σου στη φιλία, αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Η μονόπλευρη προσπάθεια για διατήρηση της φιλίας δείχνει έλλειψη ισορροπίας στη σχέση.

Η αποφυγή επίλυσης προβλημάτων ή η ρίψη ευθυνών σε εσένα δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά.

Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν όλες οι φιλίες, καθώς κάποιες μπορεί να τελειώσουν φυσιολογικά με τον χρόνο. Snapshot powered by AI

Οι δυνατές φιλίες δεν βασίζονται μόνο στη χημεία, αλλά σε μικρές πράξεις φροντίδας: ένα μήνυμα σε μια δύσκολη εβδομάδα, ένα «πώς πήγε το ραντεβού με τον γιατρό;», ή το να κάνεις μια μικρή προσπάθεια για να συναντηθείτε.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στην washingtonpost, μερικές φορές μια φιλία αρχίζει να σε εξαντλεί αντί να σε στηρίζει. Και τότε δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσεις να δίνεις ενέργεια σε κάτι που σε αδειάζει.

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Οι ειδικοί λένε ότι οι φιλίες θέλουν προσπάθεια, αλλά όχι μονόπλευρη σχέση ή συνεχόμενη συναισθηματική κούραση. Ακολουθούν 3 βασικά “red flags”:

1. Δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου

Αν φοβάσαι ότι θα χάσεις τη φιλία αν είσαι αυθεντικός, αυτό είναι πρόβλημα.

Ίσως αρχίζεις να μην λες καλά νέα επειδή περιμένεις ζήλια, ή να “μαζεύεις” τη γνώμη σου για να μην υπάρξει ένταση.

Μια υγιής φιλία σε κάνει να νιώθεις αποδεκτός, όχι να προσποιείσαι.

2. Κάνεις πάντα εσύ την προσπάθεια

Αν εσύ ξεκινάς πάντα τις συζητήσεις, τα ραντεβού και το ενδιαφέρον, τότε η σχέση είναι μονόπλευρη.

Δεν έχει σημασία μόνο πόσο συχνά μιλάτε, αλλά αν υπάρχει αμοιβαία φροντίδα. Αν σταματήσεις να κυνηγάς τη σχέση και δεν μένει τίποτα, αυτό λέει πολλά.

3. Δεν λύνονται τα προβλήματα

Όταν υπάρχει ένταση, ένας άνθρωπος που νοιάζεται προσπαθεί να το λύσει.

Αντίθετα, αν ο άλλος αποφεύγει, αγνοεί ή ρίχνει το φταίξιμο σε εσένα, δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον για τη σχέση.

Με τον χρόνο, φαίνεται ποιος θέλει πραγματικά να κρατήσει τη φιλία.

Δεν είναι όλες οι φιλίες για πάντα. Μερικές απλά «τελειώνουν» σιγά-σιγά. Όπως αναφέρουν ειδικοί αυτό δεν είναι πάντα κακό.