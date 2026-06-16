Αντίο στα θερμόμετρα: Ο αισθητήρας που θα αλλάξει τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος
Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν μια καταπόσιμη συσκευή που παρακολουθεί τη θερμοκρασία του σώματος σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια έως 0,01°C.
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Η εποχή των παραδοσιακών θερμομέτρων ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξαν έναν καινοτόμο καταπόσιμο αισθητήρα σε μορφή κάψουλας, ο οποίος μπορεί να μετρά τη θερμοκρασία του σώματος από το εσωτερικό του οργανισμού.
Η συσκευή, η οποία παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Electronics, ανοίγει τον δρόμο για ακριβέστερη και συνεχή παρακολούθηση του πυρετού και άλλων σημαντικών κλινικών δεικτών, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
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