Η Νορβηγία σκάβει το τούνελ που θα αλλάξει την ναυσιπλοΐα για πάντα

Η προγραμματισμένη Σήραγγα Πλοίων Stad θα συνδέει το Moldefjord με το Kjødepollen στο Vanylvsfjord, επιτρέποντας στα πλοία να διασχίζουν τη χερσόνησο αντί να την παρακάμπτουν από το εκτεθειμένο ακρωτήρι της

Δημήτρης Δρίζος

Η Νορβηγία σκάβει το τούνελ που θα αλλάξει την ναυσιπλοΐα για πάντα
WHAT THE FACT
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  • Η Νορβηγία σχεδιάζει την κατασκευή της πρώτης πλήρους κλίμακας θαλάσσιας σήραγγας πλοίων, μήκους 1,7 χιλιομέτρων, για να παρακάμψει το επικίνδυνο ακρωτήρι Stadlandet.
  • Η σήραγγα θα έχει ύψος 50 μέτρα και πλάτος 36 μέτρα, επιτρέποντας τη διέλευση μεγάλων παράκτιων πλοίων με βύθισμα έως 12 μέτρα.
  • Περίπου 100 ημέρες τον χρόνο τα πλοία που περνούν το Stadlandet αντιμετωπίζουν καταιγίδες και κύματα έως 30 μέτρα, προκαλώντας καθυστερήσεις στις μεταφορές.
  • Το έργο, με προϋπολογισμό 8,6 δισεκατομμύρια κορώνες Νορβηγίας, προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027 και να ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια.
  • Η σήραγγα αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια, να υποστηρίξει την αλιεία και τον τουρισμό και να μειώσει τις εκπομπές καυσίμων έως και 60%, αν και αυτά τα οφέλη παραμένουν εκτιμήσεις.
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Τα πλοία που περνούν γύρω από τη χερσόνησο Stadlandet της Νορβηγίας μπορούν να αντιμετωπίζουν καταιγίδες περίπου 100 ημέρες τον χρόνο, με κύματα που έχουν αναφερθεί έως και τα 30 μέτρα και θάλασσες που έρχονται από πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

Η Νορβηγία τώρα σχεδιάζει να απαντήσει σε αυτό το παράκτιο πρόβλημα με μια διέλευση που θα «κοπεί» μέσα στο βράχο: μια θαλάσσια σήραγγα πλοίων ύψους 50 μέτρων και πλάτους 36 μέτρων.

Η προγραμματισμένη Σήραγγα Πλοίων Stad θα συνδέει το Moldefjord με το Kjødepollen στο Vanylvsfjord, επιτρέποντας στα πλοία να διασχίζουν τη χερσόνησο αντί να την παρακάμπτουν από το εκτεθειμένο ακρωτήρι της. Η Νορβηγική Διοίκηση Παράκτιας Ναυτιλίας αναφέρει ότι είναι έτοιμη να κατασκευάσει το έργο, μετά τη συμφωνία των κεντροαριστερών κομμάτων της χώρας για έναν αναθεωρημένο εθνικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την έναρξη του έργου.

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Η υπηρεσία περιγράφει το Stad ως πιθανότατα το πιο εκτεθειμένο και επικίνδυνο τμήμα θάλασσας σε ολόκληρη τη νορβηγική ακτογραμμή. Παράλληλα, το παρουσιάζει ως την πρώτη πλήρους κλίμακας σήραγγα πλοίων στον κόσμο, σχεδιασμένη όχι για μικρά σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αλλά για θαλάσσια παράκτια κυκλοφορία. Η τελική έγκριση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού από το Storting, το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας, είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου, με τις προετοιμασίες κατασκευής να στοχεύουν σε έναρξη στις αρχές του 2027.

Οι καταιγίδες κάνουν το Stad ένα παράκτιο «μποτιλιάρισμα»

Τα πλοία που ταξιδεύουν σε αυτό το τμήμα της δυτικής ακτής της Νορβηγίας πρέπει σήμερα να κάνουν τον γύρο της χερσονήσου Stadlandet, όπου ο έντονος καιρός μπορεί να μετατρέψει μια απλή διέλευση σε αναμονή. Οι καταιγίδες επηρεάζουν τη θάλασσα Stadhavet περίπου 100 ημέρες τον χρόνο, καθυστερώντας αλιευτικά σκάφη, φορτηγά πλοία, μεταφορές για ιχθυοκαλλιέργειες σολομού και άλλη κίνηση που εξαρτάται από την παράκτια γραμμή.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες όχι μόνο λόγω του ύψους των κυμάτων. Τα κύματα στην περιοχή μπορούν να φτάσουν έως και τα 30 μέτρα και να έρχονται από πολλαπλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Για τα πλοία αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή γίνεται απρόβλεπτη αλλά και επικίνδυνη, ειδικά όταν τα δρομολόγια εξαρτώνται από την έγκαιρη μεταφορά εμπορευμάτων κατά μήκος της ακτής.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων φαίνεται πιο καθαρά στις μεταφορές θαλασσινών. Ο Tore O. Sandvik, περιφερειακός δήμαρχος στο Trøndelag, ανέφερε ότι ο σολομός που εξάγεται από την περιοχή προς την ήπειρο δεν μπορεί να μένει εγκλωβισμένος στο Stad σε κακοκαιρία, αν πρέπει να φτάσει φρέσκος. Αυτό δίνει στο έργο της σήραγγας μια πρακτική διάσταση πέρα από την τεχνική καινοτομία: μια ασφαλέστερη διέλευση θα μπορούσε να βοηθήσει τα ευαίσθητα χρονικά φορτία να αποφύγουν τις καθυστερήσεις γύρω από το Stad.

Η σήραγγα θα έχει μήκος 1,7 χιλιομέτρων μέσα στο βουνό, ή 2,2 χιλιόμετρα αν υπολογιστούν και οι είσοδοι. Θα κατασκευαστεί στο στενότερο σημείο της χερσονήσου, δίνοντας στα πλοία μια ελεγχόμενη διαδρομή ανάμεσα σε δύο περιοχές φιόρδ αντί να τα αναγκάζει να βγουν στην εκτεθειμένη ανοιχτή θάλασσα έξω από το Stadlandet.

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Η σήραγγα έχει σχεδιαστεί για παράκτια πλοία

Το μέγεθος του έργου εξηγεί γιατί οι νορβηγικές αρχές το περιγράφουν διαφορετικά από παλαιότερες υποθαλάσσιες ή υδάτινες σήραγγες. Η δίοδος σχεδιάζεται με ύψος 50 μέτρων και πλάτος 36 μέτρων, με 33 μέτρα ελεύθερου ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως την οροφή. Θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία με βύθισμα έως 12 μέτρα και πλάτος έως 16 μέτρα.

Αυτή η κλίμακα θα επιτρέπει σε πλοία μεγέθους αντίστοιχου της «Παράκτιας Γραμμής», γνωστής και ως Hurtigruten, να περνούν με ασφάλεια το Stadlandet, σύμφωνα με τη Νορβηγική Διοίκηση Παράκτιας Ναυτιλίας. Η σύγκριση γίνεται για να δείξει την κατηγορία των πλοίων που αφορά το έργο και όχι μόνο το φυσικό του μέγεθος. Ο σχεδιασμός στοχεύει σε πραγματική παράκτια εμπορική ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που ήδη χρησιμοποιούν τη διαδρομή.

Οι σήραγγες για πλοία δεν είναι κάτι εντελώς νέο, όμως το έργο του Stad στοχεύει σε διαφορετικό περιβάλλον. Προηγούμενες τέτοιες κατασκευές αφορούσαν κυρίως εσωτερικές πλωτές οδούς, κανάλια ή συνδέσεις λιμανιών. Εδώ πρόκειται για σήραγγα πλοίων μέσα από παράκτια χερσόνησο που εκτίθεται σε ανοιχτές θαλάσσιες συνθήκες.

Ο στόχος της υπηρεσίας είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ναυσιπλοΐας γύρω από το Stad. Άλλα οφέλη παρουσιάζονται ως αναμενόμενα αποτελέσματα και όχι ως αποδεδειγμένα, καθώς το έργο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Αυτή η διάκριση έχει σημασία για ισχυρισμούς σχετικά με μεταφορές, τουρισμό, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές.

Οι εργολαβίες πλησιάζουν στην υλοποίηση

Το έργο δεν είναι πλέον μόνο πολιτική πρόταση. Η Νορβηγική Διοίκηση Παράκτιας Ναυτιλίας έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των τελικών προσφορών από τρεις κοινοπραξίες που διεκδικούν τη βασική κατασκευαστική σύμβαση: AF Gruppen, Eiffage Génie Civil και το σχήμα Skanska/Vassbakk & Stol. Οι προσφορές υποβλήθηκαν τον Απρίλιο.

Ο υπεύθυνος έργου Harald Inge Johnsen ανέφερε ότι η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Μετά την ανάθεση του συμβολαίου, θα υπάρξει περίοδος αναμονής για πιθανές ενστάσεις πριν την υπογραφή. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, ο επιλεγμένος ανάδοχος θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την προγραμματισμένη έναρξη κατασκευής το 2027.

Το κύριο έργο θα γίνει ως σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι», όπου ο εργολάβος παραδίδει το ολοκληρωμένο έργο με συμφωνημένους όρους. Παράλληλα έχουν προετοιμαστεί και άλλες συμβάσεις, όπως κατεδαφίσεις κτιρίων κοντά στην περιοχή της σήραγγας και νέοι αγωγοί ύδρευσης και στις δύο πλευρές της. Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι το έργο έχει περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού σε πρακτική προετοιμασία.

Ο Einar Vik Arset, Γενικός Διευθυντής της Νορβηγικής Διοίκησης Παράκτιας Ναυτιλίας, δήλωσε ότι η υπηρεσία έχει προετοιμαστεί για το έργο εδώ και χρόνια και είναι έτοιμη να προχωρήσει μόλις λάβει οδηγίες από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας. Η υπηρεσία υπάγεται στο υπουργείο και αναφέρει ότι η σήραγγα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για ασφαλέστερες και πιο καθαρές θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Κόστος και οφέλη παραμένουν σε επίπεδο προβλέψεων

Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας είχε εγκρίνει το έργο το 2021, αλλά η κυβέρνηση το ανέστειλε στα τέλη του 2025 λόγω αυξημένου κόστους υλικών. Η αναθεωρημένη δημοσιονομική συμφωνία το επανέφερε στο σημείο όπου μπορούν να προχωρήσουν η επιλογή εργολάβου και οι προετοιμασίες κατασκευής, εφόσον ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα τυπικά βήματα.

Το κόστος που αναφέρεται σήμερα είναι 8,6 δισεκατομμύρια κορώνες Νορβηγίας, δηλαδή περίπου 805 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με ολοκλήρωση περίπου πέντε χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών. Οι αρχές ελπίζουν ότι η σήραγγα θα στηρίξει την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια σολομού, θα ενθαρρύνει τη μεταφορά περισσότερων εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης αντί για οδικά ή σιδηροδρομικά μέσα και θα ενισχύσει τον τουρισμό στην περιοχή.

Η κυβέρνηση εκτιμά επίσης ότι το έργο θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές έως και 60%. Επειδή όμως η σήραγγα δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί, αυτός ο αριθμός παραμένει πρόβλεψη και όχι μετρημένο αποτέλεσμα από πραγματική λειτουργία.

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