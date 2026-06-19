Μυστήριο κάτω από την Ανταρκτική: Πάνω από 500 σεισμοί στην παγωμένη ήπειρο

Snapshot Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε πάνω από 500 σεισμούς ενδιάμεσου βάθους κάτω από τον πάγο της Ανατολικής Ανταρκτικής, σε περιοχή όπου δεν αναμένονται σεισμοί σύμφωνα με την καθιερωμένη γεωλογία.

Οι σεισμοί αυτοί συμβαίνουν σε βάθη 100

150 χιλιομέτρων και προκαλούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της ψυχρής Ανατολικής και της θερμότερης Δυτικής Ανταρκτικής, παρά εκτός ορίων τεκτονικών πλακών.

Η ανάλυση των σεισμών βασίστηκε σε δεδομένα από 49 σεισμογραφικούς σταθμούς και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης που απομόνωσαν πραγματικά σεισμικά σήματα από τον θόρυβο.

Η συνεχής σύγκρουση και η θερμική ανισορροπία μεταξύ των δύο πλακών δημιουργούν την τριβή και τις συνθήκες που προκαλούν τους ενδοπλακικούς σεισμούς σε βάθος.

Η ανακάλυψη αυτή αμφισβητεί υπάρχοντα μοντέλα για τη σεισμική δραστηριότητα και δείχνει ότι το εσωτερικό της Γης παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο. Snapshot powered by AI

Αν η εναρκτήρια σκηνή μιας ταινίας έδειχνε μια ομάδα επιστημόνων να ανακαλύπτει εκατοντάδες σεισμούς στα σκοτεινά, παγωμένα βάθη της Ανταρκτικής — ακριβώς σε ένα σημείο όπου, σύμφωνα με τα εγχειρίδια γεωλογίας, δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνουν — θα περίμενε κανείς η επόμενη σκηνή να αποκαλύψει μια δραματική απειλή.

Αυτή η απομονωμένη ήπειρος κρύβει αχαρτογράφητα μυστικά, και η πραγματικότητα των γεωλογικών ερευνών είναι εξίσου συναρπαστική και αυστηρή. Μια διεθνής ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία εντόπισε περισσότερα από 500 σεισμικά γεγονότα που συμβαίνουν σε απροσδόκητα βάθη κάτω από τον πάγο.

Οι επιστήμονες εργάζονται ακούραστα για να βρουν λογικές εξηγήσεις για αυτά τα εξαιρετικά δεδομένα και να αποκωδικοποιήσουν τους πολύπλοκους μηχανισμούς που κρύβονται στο εσωτερικό του πλανήτη μας.

Τα όρια της τεκτονικής πλακών και οι μελέτες του μανδύα

Η περιοχή που μελετήθηκε δεν βρίσκεται πάνω σε όρια τεκτονικών πλακών, τις ζώνες όπου η τριβή προκαλεί συνήθως σεισμούς. Η σεισμική δραστηριότητα μεγάλου βάθους εμφανίζεται τυπικά όταν θερμότερο και πιο μαλακό πέτρωμα παραμορφώνει από κάτω τον άκαμπτο φλοιό που βρίσκεται από πάνω.

Ωστόσο, η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Science δείχνει ότι αυτοί οι ενδοπλακικοί σεισμοί συμβαίνουν πράγματι στην Ανταρκτική, όπως και σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν, το Μαρόκο και η Ρουμανία. Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι ενδοπλακικοί σεισμοί αμφισβητούν ανοιχτά την καθιερωμένη επιστημονική γνώση, καθώς το εσωτερικό των πλακών θα έπρεπε να παρουσιάζει ελάχιστη παραμόρφωση.

Οι σεισμοί ενδιάμεσου βάθους, που καταγράφονται πέρα από τα 70 χιλιόμετρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Σε τέτοια βάθη, οι συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 1000°C στον ανώτερο μανδύα, δεν ευνοούν την εύθραυστη θραύση των πετρωμάτων. Όπως και στην εξερεύνηση του διαστήματος, οι νέες ανακαλύψεις απαιτούν την αναθεώρηση πολλών θεωρητικών μοντέλων.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην παρακολούθηση δεδομένων

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, η ομάδα συνέλεξε καταγραφές από σεισμογράφους σε 49 σταθμούς παρακολούθησης στην Ανατολική Ανταρκτική. Οι επιστήμονες στη συνέχεια χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για να φιλτράρουν πάνω από 10.000 δείγματα σημάτων, απομονώνοντας επιτυχώς τους πραγματικούς σεισμούς από τον θόρυβο του υποβάθρου.

Αυτή η σύνθετη τεχνολογία μαζικής έρευνας και ανάλυσης, που πλέον είναι απαραίτητη στην επιστήμη, τους επέτρεψε να λάβουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε χρόνο ρεκόρ. Αναλύοντας τα ταχύτερα πρωτεύοντα κύματα, που διαδίδονται με ακραίες ταχύτητες φτάνοντας κορυφές άνω των 20.000 χλμ/ώρα μέσα από κάθε υλικό, και τα πιο αργά δευτερεύοντα κύματα, που μπορούν να διαπερνούν μόνο στερεό, μη λιωμένο πέτρωμα, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί με ακρίβεια το σημείο θραύσης.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν 510 σεισμούς ενδιάμεσου βάθους συγκεντρωμένους κάτω από τον παγετώνα David Glacier. Αυτά τα περίεργα γεγονότα εντοπίζονται σε μια ζώνη μεταξύ 100 και 150 χιλιομέτρων, με τοπικό μέγεθος μεταξύ 1,6 και 3,5 — μικρά μεγέθη για τη σεισμολογία, αλλά κρίσιμα για την παγκόσμια γεωφυσική.

Μια εξήγηση για τη γεωλογική σύγκρουση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ανταρκτικής

Η Ανταρκτική αποδεικνύεται έτσι κάθε άλλο παρά μια ήσυχη και ανενεργή περιοχή. Η ζώνη που εξετάζεται, αν και δεν βρίσκεται σε όριο τεκτονικών πλακών, εντοπίζεται κοντά σε ένα λιθοσφαιρικό όριο όπου δύο τεράστιες πλάκες με έντονα διαφορετικές πυκνότητες αλληλεπιδρούν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δυναμική σύγκλιση μεταξύ της ψυχρής, παχιάς μάζας της Ανατολικής Ανταρκτικής και της λεπτότερης, θερμότερης μάζας της Δυτικής Ανταρκτικής. Η συνεχής σύγκρουσή τους καθιστά τη δομή της ηπείρου εξαιρετικά ευάλωτη ακριβώς σε αυτή τη ζώνη επαφής, ενώ οι επιπτώσεις της τάσης των πετρωμάτων επεκτείνονται με διαφορετικές εντάσεις προς τα βορειοδυτικά και κατά μήκος ολόκληρης της οροσειράς Transantarctic Mountains.

Οι γεωλόγοι υποθέτουν ότι αυτή η εγγενής δομική αδυναμία, σε συνδυασμό με τη συνεχή πίεση από τον θερμό μανδύα που ωθεί προς τα πάνω και το τεράστιο βάρος του υπερκείμενου παγετώνα που πιέζει προς τα κάτω, δημιουργεί την τριβή που είναι κρίσιμη για την πρόκληση σεισμών.

Αυτή η θερμική και μαζική ανισορροπία δημιουργεί μια ισχυρή κλίση αντοχής της λιθόσφαιρας στα όρια των πετρωμάτων, αποκαλύπτοντας τελικά τις κρυφές δυναμικές του βάθους και δείχνοντας πώς το εσωτερικό της Γης παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο.