Ποιοι βλέπουν περισσότερη τηλεόραση και ποιοι αθλούνται; Σύγκριση μεταξύ παντρεμένων και ελεύθερων

Μία καθημερινότητα χωρισμένη στα δύο: Οι παντρεμένοι «μοιράζουν» τον χρόνο τους ανάμεσα σε σπίτι και οθόνη, ενώ, οι ελεύθεροι επενδύουν περισσότερο σε ελευθερία, εκπαίδευση και δραστηριότητες. Νέα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (TÜİK) δείχνουν με ακρίβεια πώς η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο ζωής, αλλά και το εικοσιτετράωρο των πολιτών.

Η Υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα με στόχο να καταγράψει πώς οι πολίτες κατανέμουν τον χρόνο τους μέσα σε ένα 24άωρο. Στο πλαίσιο της μελέτης, υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η δραστηριότητα στην οποία αφιέρωσαν τον περισσότερο χρόνο οι πολίτες, ήταν ο ύπνος. Οι έγγαμοι κοιμούνταν κατά μέσο όρο 8 ώρες και 44 λεπτά την ημέρα, ενώ. οι ελεύθεροι αφιέρωναν 9 ώρες και 5 λεπτά στον ύπνο.

Επιπλέον, αφιέρωσαν σημαντικά περισσότερο χρόνο από τους παντρεμένους σε δραστηριότητες όπως τα χόμπι και τα παιχνίδια, καθώς και ο αθλητισμός και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Οι έγγαμοι διέθεταν μόλις 13 λεπτά ημερησίως για χόμπι και παιχνίδια, ενώ, οι άγαμοι έφταναν τα 47 λεπτά.

Στον τομέα του αθλητισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι έγγαμοι αφιέρωσαν 9 λεπτά, έναντι 18 λεπτών των άγαμων.

Η εκπαίδευση αποτέλεσε την κατηγορία με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των δύο ομάδων. Οι άγαμοι αφιέρωσαν 2 ώρες και 1 λεπτό ημερησίως στην εκπαίδευση, ενώ, οι έγγαμοι μόλις 1 λεπτό.

Στις δραστηριότητες αμειβόμενης εργασίας, οι έγγαμοι αφιέρωσαν 2 ώρες και 35 λεπτά ημερησίως, έναντι 2 ωρών και 24 λεπτών για τους άγαμους.

Οι έγγαμοι αφιέρωσαν, επίσης, περισσότερο χρόνο στην παρακολούθηση τηλεόρασης και στην ακρόαση ραδιοφώνου και μουσικής: 2 ώρες και 1 λεπτό ημερησίως, έναντι 1 ώρας και 34 λεπτών των άγαμων.

Για τη φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας, οι έγγαμοι αφιέρωσαν 3 ώρες και 12 λεπτά, ενώ οι άγαμοι 1 ώρα και 3 λεπτά.

Τέλος, στις εθελοντικές δραστηριότητες και συναντήσεις, οι άγαμοι αφιέρωσαν 13 λεπτά ημερησίως, ενώ οι έγγαμοι 48 λεπτά.