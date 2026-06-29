Το AI δίνει τη λύση για τα περιστέρια - Η έξυπνη συσκευή που προστατεύει το μπαλκόνι
Χρήστης του Reddit κατασκεύασε ένα αυτόνομο νεροπίστολο, το οποίο αναγνωρίζει τα περιστέρια όταν πλησιάζουν στο μπαλκόνι του και τους ρίχνει εκτοξεύσεις νερού
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Είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη τεχνολογία στα σωστά χέρια, ακόμα και όταν πρόκειται για καθημερινά προβλήματα που οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας χρήστης του Reddit, ο οποίος δημιούργησε μια έξυπνη συσκευή για να κρατά καθαρό τον χώρο του.
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