Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα

Σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το διαμέρισμα στο οποίο βρέθηκε βρίσκεται στην οδό Ευσεβίου, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή.

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο αλλά και τις πρώτες ενδείξεις, δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση ώστε να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας.

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