Βρήκαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στο αεροσκάφος που επέπλεε στη θάλασσα

Όταν έφτασαν, οι εθελοντές της ακτοφυλακής εντόπισαν τους δύο επιβάτες να κάθονται πάνω στο φτερό του αεροσκάφους, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και φορώντας σωσίβια.

Ανθή Κουρεντζή

Βρήκαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στο αεροσκάφος που επέπλεε στη θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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Έκπληκτοι έμειναν διασώστες που έσπευσαν σε αεροσκάφος που πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στα ανοιχτά της Ουαλίας, όταν εντόπισαν τους επιζώντες να κάθονται πάνω στο φτερό του αεροπλάνου.

Πληρώματα σωστικών λέμβων της RNLI και ελικόπτερο της ακτοφυλακής HM Coastguard έσπευσαν στο σημείο το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από σήμα Mayday από ελαφρύ αεροσκάφος που μετέφερε δύο άτομα και είχε συντριβεί περίπου 10 μίλια βορειοδυτικά του Cemaes Head, κοντά στο Cardigan.

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Το αεροσκάφος ταξίδευε από την Ιρλανδία προς το Aberporth, ένα χωριό στην Ουαλία, όπου επρόκειτο να κάνει στάση για διανυκτέρευση και ανεφοδιασμό, προτού συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιταλία.

Ωστόσο, αφού παρουσίασε μηχανική βλάβη, το υπερελαφρύ αεροσκάφος —ένα ελαφρύ αεροπλάνο σταθερών πτερύγων ή μετατόπισης βάρους— αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση γύρω στις 18:00, το απόγευμα της Παρασκευής.

Πληρώματα σωστικών λέμβων της RNLI από το New Quay, το Cardigan και το Fishguard ειδοποιήθηκαν λίγα λεπτά αργότερα από την ακτοφυλακή του Milford Haven για να σπεύσουν στο σημείο της συντριβής, όπου επιχείρησαν μαζί με ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής.

Όταν έφτασαν, οι εθελοντές της ακτοφυλακής εντόπισαν τους δύο επιβάτες να κάθονται πάνω στο φτερό του αεροσκάφους, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και φορώντας σωσίβια.

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Οι δύο επιζώντες μεταφέρθηκαν άμεσα στην ακτή με σωστική λέμβο και παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ουαλίας, προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Και οι δύο βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό και πέρασαν μία νύχτα στο νοσοκομείο, προτού λάβουν εξιτήριο το Σάββατο. Έκτοτε επέστρεψαν στην Ιρλανδία με πλοίο από το Fishguard, στο Pembrokeshire.

Η κυβερνήτης του σωστικού σκάφους της RNLI στο New Quay, Bernie Davies, δήλωσε ότι τα συντρίμμια του αεροσκάφους «εντοπίστηκαν γρήγορα», ενώ οι δύο επιβάτες βρέθηκαν να επιπλέουν στο νερό, «καθισμένοι πάνω στο αεροσκάφος και φορώντας σωσίβια».

Η Davies ανέφερε: «Το πλήρωμα του Cardigan προσέγγισε με τη σωστική λέμβο και ανέσυρε με ασφάλεια και τα δύο άτομα. Οι διασωθέντες βρέθηκαν να είναι εξαιρετικά παγωμένοι, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και ανταποκρίνονταν. Το πλήρωμα παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Όταν φτάσαμε λίγο αργότερα, η RNLI του Cardigan μετέφερε και τους δύο διασωθέντες στη δική μας λέμβο, όπου έλαβαν περαιτέρω φροντίδα, μεταξύ άλλων ζεστά ροφήματα και συνεχή περίθαλψη. Στη συνέχεια τους μεταφέραμε στο λιμάνι του New Quay, όπου αποβιβάστηκαν στην κεντρική προβλήτα και παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ουαλίας, πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

Ο Rees-Tom Jones, πλοηγός της RNLI στο New Quay, πρόσθεσε ότι οι επιβάτες ήταν «εξαιρετικά ευγνώμονες» για τη βοήθεια και την υποστήριξη που τους προσφέρθηκε μετά το περιστατικό.

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Ο Jones δήλωσε: «Οι διασωθέντες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και πέρασαν μία νύχτα στο νοσοκομείο, πριν λάβουν εξιτήριο χθες, Σάββατο. Έκτοτε επέστρεψαν στην Ιρλανδία με πλοίο από το Fishguard. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους διασωθέντες είναι γείτονας ενός από τους Ιρλανδούς κωπηλάτες που είχαμε διασώσει κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Arwen, τον Νοέμβριο του 2021. Οι διασωθέντες ήταν εξαιρετικά ευγνώμονες για όλη τη βοήθεια και την υποστήριξη που έλαβαν από κάθε υπηρεσία που συμμετείχε στην επιχείρηση. Είναι στιγμές σαν κι αυτή που αναδεικνύουν πραγματικά τη σημασία της RNLI και τη διαφορά που μπορούν να κάνουν τα εθελοντικά πληρώματά μας».

Ο Ed Hides, υπεύθυνος επιχειρήσεων σωστικών λέμβων της RNLI στο New Quay, δήλωσε: «Ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση πολλών υπηρεσιών, η οποία ανέδειξε την ταχύτητα, τον επαγγελματισμό και την ομαδική δουλειά των εθελοντών της RNLI και της ακτοφυλακής HM Coastguard, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα πληρώματα της RNLI στο Cardigan και το Fishguard, καθώς και το ελικόπτερο της ακτοφυλακής, για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Δουλεύοντας όλοι μαζί, καταφέραμε να εντοπίσουμε και να διασώσουμε γρήγορα και τους δύο ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι έλαβαν τη φροντίδα που χρειάζονταν».

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