Ασανσέρ: Λήγει αύριο η προθεσμία για τη δήλωσή τους - Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ασανσέρ: Λήγει αύριο η προθεσμία για τη δήλωσή τους - Τι ισχύει για τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προθεσμία για την καταχώριση των ανελκυστήρων στο Μητρώο λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν θα δοθεί νέα παράταση.
  • Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως χρήσης ή προηγούμενης καταχώρισης και γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr.
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα και οι ιδιοκτήτες θα υπόκεινται σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
  • Οι συντηρητές και εγκαταστάτες θα πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό απογραφής στα παραστατικά συντήρησης και θα υφίστανται κυρώσεις αν συντηρούν ανελκυστήρα χωρίς απογραφή.
  • Η οριστική υποβολή της απογραφής είναι απαραίτητη και η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Λήγει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την καταχώριση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με κωδικούς Taxisnet, και αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από τη χρήση του κτιρίου, την κατάσταση πιστοποίησης ή τυχόν προηγούμενη καταχώριση σε άλλο μητρώο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά συντήρησης.

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Τα πρόστιμα

Για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,
  • 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,
  • 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Ποια ασανσέρ αφορά η απογραφή

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

  • σε πολυκατοικίες,
  • σε κτίρια γραφείων,
  • σε ξενοδοχεία,
  • σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,
  • ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Η διαδικασία είναι απλή, ολιγόλεπτη και πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Όπου υπάρχει δυσκολία, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τους συντηρητές ή τους εγκαταστάτες τους, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της απογραφής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Η συνέχιση λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν είναι επιτρεπτή.

Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για την απογραφή ανελκυστήρων

1. Ποιους ανελκυστήρες αφορά η απογραφή;

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, χωρίς εξαίρεση.

Αφορά ανελκυστήρες σε:

• πολυκατοικίες,

• μονοκατοικίες,

• γραφεία,

• ξενοδοχεία,

• σούπερ μάρκετ,

• εμπορικά κέντρα,

• επαγγελματικές εγκαταστάσεις,

• μικτές χρήσεις, δηλαδή κτίρια που έχουν και κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η απογραφή πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ανελκυστήρας έχει ήδη πιστοποιηθεί ή έχει δηλωθεί στο παρελθόν σε άλλο μητρώο.

2. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή;

Η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η απογραφή δεν θα θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Θα δοθεί άλλη παράταση;

Όχι.

Η νομοθεσία προέβλεπε δυνατότητα παράτασης μόνο μία φορά και αυτή έχει ήδη δοθεί.

Συνεπώς, δεν υπάρχει νόμιμο περιθώριο για νέα παράταση. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή πρέπει να το κάνουν άμεσα.

4. Πού γίνεται η απογραφή και πόσο κοστίζει;

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα:

elevator.mindev.gov.gr

Η διαδικασία γίνεται με κωδικούς Taxisnet, είναι απλή, διαρκεί λίγα λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν.

Δεν υπάρχει κανένα τέλος ή κόστος για την απογραφή.

5. Η προσωρινή αποθήκευση αρκεί;

Όχι.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί οριστική απογραφή.

Για να θεωρηθεί ότι ο ανελκυστήρας έχει απογραφεί, πρέπει να έχει γίνει οριστική υποβολή μέσα στην πλατφόρμα.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αν δεν ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου, κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία πρέπει να συνδεθούν εκ νέου στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσουν ότι η απογραφή έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να βεβαιωθεί ο καταχωρών ότι η απογραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς είναι να έχει εκδοθεί και να έχει ανοίξει το σχετικό αρχείο PDF που περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID) της απογραφής. Εάν δεν έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο PDF ή υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, συνιστάται να γίνει άμεσα έλεγχος της δήλωσης στην πλατφόρμα πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

6. Ποιος μπορεί να κάνει την απογραφή;

Την απογραφή μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτιρίου.

Αν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά ώστε η απογραφή να ολοκληρωθεί σωστά και έγκαιρα.

7. Τι θα γίνει αν ο ανελκυστήρας δεν απογραφεί μέχρι τις 30 Ιουνίου;

Μετά την 1η Ιουλίου, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί θα μπορούν να απογραφούν μόνο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου, με διαδικασία που θα προβλέπεται μέσα από την πλατφόρμα.

Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους είναι ανά ανελκυστήρα:

• 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

• 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

• 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

8. Θα μπορεί να συντηρείται ένας ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί;

Όχι νόμιμα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα.

Αυτό σημαίνει ότι οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να ζητούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου τον αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα που συντηρούν.

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα χωρίς την προηγούμενη τακτοποίησή του και την καταβολή του σχετικού προστίμου.

9. Πώς θα ελέγχονται οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες;

Ο έλεγχος θα είναι απλός και διασταυρωτικός.

Μετά την 1η Ιουλίου, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα.

Τα στοιχεία των παραστατικών θα μπορούν να διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Μητρώου Απογραφής. Αν διαπιστωθεί ότι συντηρήθηκε ανελκυστήρας που δεν είχε απογραφεί, τότε θα επιβάλλονται και στον συντηρητή ή εγκαταστάτη οι αντίστοιχες κυρώσεις.

10. Τι πρέπει να κάνω σήμερα;

Αν είστε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής, μπείτε άμεσα στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr και ολοκληρώστε την απογραφή.

Αν έχετε κάνει μόνο προσωρινή αποθήκευση, προχωρήστε σε οριστική υποβολή.

Αν δυσκολεύεστε, επικοινωνήστε με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σας.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία στο: elevator@mindev.gov.gr.

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