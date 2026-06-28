Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας - Γεννήθηκε χωρίς στόμα,μύτη και υπερώα

Snapshot Η Αιμιλία Καναρέλη γεννήθηκε με διπλή σχιστία και έχει υποβληθεί σε 17 χειρουργεία για την αποκατάσταση της κατάστασής της.

Η τραγουδίστρια έχει γίνει γνωστή μέσω social media, όπου προωθεί μηνύματα αποδοχής και σπάει τα στερεότυπα για τη διαφορετικότητα.

Οι γονείς της είναι γιατροί, γεγονός που τη βοήθησε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της υγείας της.

Παρά τις δυσκολίες, η Αιμιλία δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της και πλέον τα βλέπει να πραγματοποιούνται. Snapshot powered by AI

Η τραγουδίστρια Αιμιλία Καναρέλη μιλά για την διαφορετικότητα, την οποία βιώνει από την πρώτη μέρα που ήρθε στον κόσμο, έχοντας στιγματιστεί για την εμφάνισή της.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια και δημιουργός περιεχομένου που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα social media, έχει γίνει viral με τα βίντεό της για τη διαφορετικότητα, στα οποία μιλάει ανοιχτά για τη ζωή της με διπλή σχιστία, σπάζοντας τα στερεότυπα και περνώντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής και αποδοχής.

Η Καναρέλη, γεννήθηκε με διπλή σχιστία και από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής της έκανε απανωτά χειρουργεία για να αποκαταστήσει το πρόβλημά του.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ και στο Weekend Live, αναφέρθηκε στα 17 χειρουργεία που έχει κάνει μέχρι σήμερα, στο γεγονός ότι ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς και οι δύο γονείς της είναι γιατροί (ορθοδοντικός ο πατέρας, παιδοδοντίατρος η μητέρα), αλλά και για τα όνειρά της, τα οποία δεν παράτησε ποτέ και σήμερα τα βλέπει να παίρνουν σάρκα και οστά.