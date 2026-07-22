Aγρίνιο: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανω Κεράσοβο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου, παρέχοντας υποστήριξη στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι η Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), γεγονός που έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στο Άνω Κεράσοβο αναμένεται να μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.