Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της μέρας (29/06) με Βραζιλία, Γερμανία και Ολλανδία – Μαρόκο
Συνεχίζεται με αμειώτο ενδιαφέρον η φάση των «32» του Μουντιάλ
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Ο Καναδάς ήταν η πρώτη ομάδα που «σφράγισε» το εισιτήριο για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, επικρατώντας με 1–0 της Νότιας Αφρικής χάρη στο «χρυσό» γκολ του Εουστάκιο 90+2’ της αναμέτρησης.
Οι μεγάλες «μονομαχίες» συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και σήμερα (29η και ξημερώματα 30ής Ιουνίου).
Βραζιλία – Ιαπωνία, Ολλανδία – Μαρόκο και Γερμανία – Παραγουάη είναι τα τρία επόμενα ζευγάρια.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
29/06 | 20:00 ~ Βραζιλία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1).
29/06 | 23:30 ~ Γερμανία – Παραγουάη (ΕΡΤ2).
30/06 | 04:00 ~ Ολλανδία – Μαρόκο (ΕΡΤ1).
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