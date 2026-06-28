Μουντιάλ 2026: Τελείωσαν τα ψέματα, τώρα αρχίζει το τουρνουά

Snapshot Στο Μουντιάλ 2026 αποκλείστηκαν 16 από τις 48 ομάδες μετά από 72 αγώνες και 215 γκολ.

Η φάση των «32» ξεκινά με το νοκ άουτ παιχνίδι Νότια Αφρική

Καναδά, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης του τουρνουά.

Η αριστερή πλευρά του ταμπλό περιλαμβάνει τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές ομάδες και συνδιοργανώτριες χώρες, με δύσκολα ντέρμπι από τη φάση των «16».

Η δεξιά πλευρά του ταμπλό έχει τις κορυφαίες ομάδες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, με πιο εύκολο δρόμο προς τα προημιτελικά, ειδικά για την Αργεντινή.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει τη δυνατότητα να σπάσει το ρεκόρ των 13 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέχει ο Τζαστ Φοντέιν από το 1958. Snapshot powered by AI

Τόση... φασαρία για το τίποτα. Έπρεπε να διεξαχθούν 72 αγώνες, να σημειωθούν 215 (!) γκολ, για να αποκλειστούν μόλις 16 από τις 48 συμμετέχουσες ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ωστόσο, από εδώ και στο εξής, ο πλανήτης θα αρχίσει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, καθώς η εικόνα αρχίζει και ξεκαθαρίζει.

Απόψε... τελειώνουν τα ψέματα, καθώς διεξάγεται το πρώτο νοκ άουτ ματς της φάσης των «32» ανάμεσα στη Νότια Αφρική και την συνδιοργανώτρια ομάδα του Καναδά.

Πλέον, απομένει να δούμε ποιος θα καταφέρει να ακολουθήσει το μονοπάτι μέχρι το φινάλε. Ποιος έχει, λοιπόν, τον «ευκολότερο» δρόμο προς τη δόξα της 19ης Ιουλίου, που κορυφώνεται η διοργάνωση;

Η γρήγορη απάντηση είναι, κανείς από την αριστερή πλευρά της αγκύλης.

Εκεί κατέληξαν όλες οι ισχυρότερες ευρωπαϊκές ομάδες, εκτός από την Αγγλία: Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Κροατία και Βέλγιο. Προσθέτοντας σε αυτές και τις συνδιοργανώτριες ΗΠΑ και Καναδά, καθώς και το Μαρόκο, έχουμε μια σειρά με καυτές αναμετρήσεις.

Κι αν για ορισμένες εκ των «μεγάλων» δεν είναι δύσκολα τα ματς των «32», μετά αρχίζουν τα ντέρμπι. Αν τα πράγματα πάνε κατ' ευχήν γι αυτές, οι αγώνες της φάσης των «16» θα είναι Γαλλία εναντίον Γερμανίας, Ολλανδία εναντίον Καναδά, Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας και ΗΠΑ εναντίον Βελγίου. Δύσκολο για αυτές, υπέροχο για το φιλοθεάμον κοινό...

Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα οι Αμερικανοί να βρίσκονται στα προημιτελικά: Θα πρέπει να υπερκεράσουν το εμπόδιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και στη συνέχεια μπορεί να αντιμετωπίσουν τους Βέλγους, οι οποίοι δεν είναι πλέον η ομάδα που ήταν. Κι αν πάνε μέχρι εκεί, όλα είναι πιθανά...

Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα στην άλλη πλευρά, όπου βρίσκονται οι κορυφαίες ομάδες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής: Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία και Μεξικό. Το γενικό επίπεδο ποιότητας εδώ φαίνεται πιο αδύναμο. Έτσι, ενώ η Αγγλία πιθανότατα θα έπρεπε να περάσει από την Πορτογαλία και την Ισπανία για να φτάσει στα προημιτελικά αν ήταν δεύτερη στον όμιλό της, τώρα αντιμετωπίζει τη ΛΔ Κονγκό πριν από ενδεχομένως το Μεξικό στο Azteca - κάτι που θα ήταν μια δοκιμασία, αλλά με βάση αποκλειστικά το επίπεδο των ομάδων, είναι προτιμότερο από την εναλλακτική.

Ωστόσο, πιθανώς ο «ευκολότερος» δρόμος προς τον τελικό ανήκει στην κάτοχο του τροπαίου, την Αργεντινή. Αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήριο, το θαρραλέο αουτσάιντερ που θα έπρεπε παρόλα αυτά να αποκλειστεί, έπειτα την Αυστραλία ή την Αίγυπτο, και ενδεχομένως την Κολομβία, πριν πιθανώς από την Αγγλία ή τη Βραζιλία στα ημιτελικά.

Μένει να αποδειχθεί αν η μπιανκοσελέστε θα κρατήσει τα σκήπτρα, κι αν ο Λιονέλ Μέσι θα καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ γκολ του Τζαστ Φοντέιν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα 13 γκολ του Φοντέν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, που σκόραρε για τη Γαλλία στη διοργάνωση του 1958, ήταν ένα από εκείνα τα αιώνια ρεκόρ που ποτέ δεν πίστευε κανείς ότι θα καταρριφθούν. Ο Μέσι έχει ήδη έξι και δείχνει ικανός να το καταφέρει...

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