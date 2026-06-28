Μουντιάλ 2026: Ο Στιβ Κλαρκ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σκωτίας

Ο Στιβ Κλαρκ αποχαιρέτησε την εθνική Σκωτίας. Ο Βρετανός τεχνικός παραιτήθηκε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά τον αποκλεισμό από τους «32» του Μουντιάλ στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, κάτι που συμβαίνει μόνιμα στην ομάδα από το 1974 κι έπειτα στις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο 62άχρονος παραιτήθηκε λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής από το Σάρλοτ για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.

Ο Κλαρκ οδήγησε τη Σκωτία στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής και στο EURO του 2024, στα γήπεδα της Γερμανίας. Συνολικά, σε 81 ματς είχε 38 νίκες, 14 ισοπαλίες κι 29 ήττες.