Μουντιάλ 2026: Ο Ιβάν Πέρισιτς έγινε ο τέταρτος παίκτης με 20+ συμμετοχές ως βασικός

Η «χρυσή γενιά» της Κροατίας ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τις μεγάλες διοργανώσεις μετά το εφετινό Μουντιάλ κι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, ο Ιβάν Πέρισιτς, συνεχίζει να «γράφει» ιστορία και να επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η χώρα.

Η παρουσία του 37άχρονου στο Μουντιάλ αποτελεί ένα επίτευγμα που τον τοποθετεί δίπλα σε θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή στο παιχνίδι της Κυριακής (28/06) εναντίον της Γκάνας (2–1 για την Κροατία), ο Πέρισιτς έφτασε τις 20 εμφανίσεις σε τελική φάση Μουντιάλ με την Κροατία, όλες ως βασικός.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως μόνο τρεις ποδοσφαιριστές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχουν περισσότερες συμμετοχές ως βασικοί: Ο Πάολο Μαλντίνι με 23, ο Ντιέγκο Μαραντόνα με 21 και ο Ούβε Ζέελερ με 21.

Το συγκεκριμένο στατιστικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και τη διάρκεια στην κορυφή που απαιτείται για να παραμένει ένας παίκτης αναντικατάστατος σε τέσσερα και πλέον Μουντιάλ.