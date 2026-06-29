Μουντιάλ 2026: Πώς ο Ινφαντίνο πρόλαβε 24 αγώνες σε δύο εβδομάδες

Snapshot Ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο πραγματοποίησε 27 πτήσεις με ιδιωτικό αεροσκάφος μέσα σε δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καλύπτοντας πάνω από 31.144 μίλια και 66 ώρες πτήσης.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτές τις πτήσεις εκτιμώνται σε περίπου 516 τόνους, ισοδύναμες με τις ετήσιες εκπομπές 78 ανθρώπων παγκοσμίως.

Η χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της FIFA για βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών άνθρακα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η γεωγραφική έκταση του τουρνουά σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού απαιτεί μεγάλες αποστάσεις και πολλαπλές πτήσεις, με έως και τρεις πτήσεις την ίδια ημέρα για τον Ινφαντίνο.

Η FIFA δεν διευκρίνισε τη χρήση εμπορικών ή ιδιωτικών πτήσεων, τον αριθμό επιβατών ή αν εφαρμόζει αντιστάθμιση εκπομπών, ενώ ειδικοί κριτικάρουν το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος των ιδιωτικών αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

Από το Μαϊάμι στο Σιάτλ, από το Βανκούβερ στη Φλόριντα και από τη Νέα Υόρκη στο Τορόντο. Ο Τζάνι Ινφαντίνο ακολούθησε έναν εξαντλητικό κύκλο μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρακολουθώντας 24 αγώνες σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Οι διαδρομές του προέδρου της FIFA δεν έγιναν μόνο με εμπορικές πτήσεις. Σύμφωνα με ανάλυση των BBC Verify και BBC Sport, ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδέεται με τη FIFA και τον Ινφαντίνο πραγματοποίησε 27 πτήσεις προς πόλεις στις οποίες ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας καταγράφηκε να βρίσκεται την ίδια ημέρα.

Από την έναρξη του τουρνουά έως τις 27 Ιουνίου, το αεροσκάφος κάλυψε τουλάχιστον 31.144 μίλια, δηλαδή περίπου 50.122 χιλιόμετρα, και παρέμεινε στον αέρα για περισσότερες από 66 ώρες.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της FIFA για τη βιωσιμότητα του Μουντιάλ του 2026. Στη σχετική στρατηγική της διοργάνωσης για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ίδιος ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει ότι η ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή.

Έως και τρεις πτήσεις την ίδια ημέρα

Η γεωγραφία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου δημιουργεί πρωτοφανείς αποστάσεις. Οι αγώνες διεξάγονται σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, ενώ η διεύρυνση της διοργάνωσης έχει αυξήσει και τον αριθμό των αναμετρήσεων.

Ο Ινφαντίνο παρακολούθησε σε αρκετές περιπτώσεις δύο παιχνίδια την ίδια ημέρα, παρότι οι πόλεις που τα φιλοξενούσαν απείχαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα. Υπήρξαν μάλιστα ημέρες κατά τις οποίες το αεροσκάφος πραγματοποίησε τρεις διαφορετικές πτήσεις.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη διαδρομή των πρώτων δύο εβδομάδων ήταν εκείνη από το Βανκούβερ στο Μαϊάμι στις 13 Ιουνίου, μετά τον αγώνα της Αυστραλίας με την Τουρκία. Η απόσταση έφθασε τα 2.800 μίλια, περίπου 4.507 χιλιόμετρα.

Στις 15 Ιουνίου, ο πρόεδρος της FIFA ταξίδεψε από το Μαϊάμι στο Σιάτλ για να παρακολουθήσει το Βέλγιο–Αίγυπτος και, στη συνέχεια, πέταξε προς το Λος Άντζελες για τον βραδινό αγώνα ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία. Μόνο εκείνη την ημέρα κάλυψε περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα από την ανατολική στη δυτική ακτή των ΗΠΑ και άλλα 1.545 χιλιόμετρα προς τον Νότο.

Ανάλογη ήταν η κινητικότητα και στις 26 Ιουνίου. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Μαϊάμι, έκανε σύντομη στάση στο Ντάλας και συνέχισε προς το Σιάτλ, όπου ο Ινφαντίνο φωτογραφήθηκε στον αγώνα Αίγυπτος–Ιράν. Περίπου πέντε ώρες μετά την άφιξή του, το τζετ αναχώρησε εκ νέου για το Μαϊάμι, διανύοντας ακόμη 4.345 χιλιόμετρα.

Μία ημέρα αργότερα, ο Ινφαντίνο βρέθηκε στον 24ο και τελευταίο αγώνα που παρακολούθησε στη φάση των ομίλων, την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κολομβία.

Εκπομπές ρύπων που αντιστοιχούν σε 78 ανθρώπους ετησίως

Το αεροσκάφος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε είναι ένα Gulfstream G650ER, το οποίο καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 1.817 λίτρα καυσίμου ανά ώρα πτήσης.

Με βάση τη διάρκεια και τις αποστάσεις των καταγεγραμμένων διαδρομών, οι εκπομπές από τις μετακινήσεις του εκτιμώνται σε περίπου 516 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τόσο το διοξείδιο του άνθρακα και τα υπόλοιπα αέρια που απελευθερώνονται άμεσα όσο και τις ευρύτερες επιπτώσεις των αεροπορικών μετακινήσεων στο κλίμα. Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση, καθώς η πραγματική κατανάλωση επηρεάζεται από παράγοντες όπως η απογείωση, η προσγείωση και οι συνθήκες κάθε πτήσης.

Οι μέσες ετήσιες εκπομπές ενός ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζονται σε 6,56 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα. Κατά συνέπεια, το αποτύπωμα του συγκεκριμένου αεροσκάφους μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αντιστοιχεί περίπου στις συνολικές εκπομπές 78 ανθρώπων για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το Gulfstream μπορεί να μεταφέρει έως και 19 επιβάτες. Δεν είναι γνωστό, ωστόσο, πόσοι επέβαιναν σε κάθε πτήση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το αποτύπωμα ανά άτομο.

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Η απάντηση της FIFA

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ταξιδεύει συστηματικά μαζί με αρμόδιους αξιωματούχους για υπηρεσιακές υποχρεώσεις και ζητήματα που συνδέονται με τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με την FIFA , οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται άλλοτε με εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, ακόμη και χαμηλού κόστους, και άλλοτε με ναυλωμένα ιδιωτικά αεροσκάφη, ανάλογα με το ποια επιλογή κρίνεται αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη.

Η FIFA δεν διευκρίνισε πόσες από τις πτήσεις προς τους αγώνες έγιναν με εμπορικά αεροσκάφη, πόσα άτομα ταξίδευαν με το ιδιωτικό τζετ ούτε εάν εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα αντιστάθμισης των εκπομπών.

Ο Ινφαντίνο έχει στο παρελθόν φωτογραφηθεί να χρησιμοποιεί αεροσκάφος της Qatar Airways Executive, ενώ για το φετινό Μουντιάλ έχει αναφερθεί ότι μετακινείται με Gulfstream G650ER. Η FIFA δεν επιβεβαίωσε τον τύπο του αεροσκάφους.

Ωστόσο, τα δεδομένα παρακολούθησης των πτήσεων δείχνουν ότι οι προορισμοί του συνέπιπταν με τις πόλεις στις οποίες ο Ινφαντίνο εμφανιζόταν, την ίδια ημέρα, σε φωτογραφίες από τα γήπεδα.

Κριτική για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Η χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους προκάλεσε επικρίσεις από ειδικούς σε θέματα κλιματικής πολιτικής και βιώσιμων μεταφορών.

Ο Φρέντι Ντέιλι, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και μέλος του δικτύου Cool Down, χαρακτήρισε τις μετακινήσεις ενδεικτικές των αδυναμιών της FIFA στα ζητήματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Όπως υποστήριξε, η επιλογή ιδιωτικού τζετ δεν συμβαδίζει με το είδος ηγεσίας που απαιτείται από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Ντενίζ Οκλέρ, ειδικός στις βιώσιμες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, σημείωσε ότι τα ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν δυσανάλογα υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να είναι από πέντε έως 14 φορές πιο ρυπογόνα από τις εμπορικές πτήσεις και έως 50 φορές περισσότερο από τα τρένα.

Το πιο ρυπογόνο Μουντιάλ;

Η FIFA έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές της κατά 50% έως το 2030 και να φθάσει σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο έως το 2040.

Έκθεση της οργάνωσης Scientists for Global Responsibility είχε εκτιμήσει ότι το συνολικό αποτύπωμα του Μουντιάλ θα μπορούσε να φτάσει τους εννέα εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα.

Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πιο ρυπογόνα στην ιστορία του θεσμού.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ, ο Ινφαντίνο είχε παρακολουθήσει και τους 64 αγώνες. Εκεί, όμως, τα οκτώ γήπεδα βρίσκονταν σε απόσταση περίπου μίας ώρας με το αυτοκίνητο.

Στη Βόρεια Αμερική, οι αποστάσεις είναι τελείως διαφορετικές. Και μαζί τους, πολύ μεγαλύτερο είναι και το περιβαλλοντικό κόστος.

Με πληροφορίες από bbc