Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

Snapshot Ένας εκτεταμένος θερμικός θόλος προκαλεί κύμα ζέστης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με θερμοκρασίες έως 15

20 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από τη θερμή εισβολή, με αύξηση της θερμοκρασίας κυρίως από Κυριακή έως Τρίτη, χωρίς όμως να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων θερμοκρασιών.

Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά της Ελλάδας αναμένεται να φτάσουν τους 39

41 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές τιμές έως 42°C σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 39

40 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τους 37

39 βαθμούς με αυξημένη υγρασία.

Ο καύσωνας είναι ισχυρός αλλά η έντασή του ως «ιστορικός» εξαρτάται από τη διάρκεια και τις τελικές θερμοκρασίες, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης και πυρκαγιών στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα ζέστης διαμορφώνεται πάνω από την Ευρώπη, καθώς ένας εκτεταμένος θερμικός θόλος (heat dome) αναμένεται να οδηγήσει σε θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, οι πιο έντονες θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ενώ από τις αρχές της νέας εβδομάδας η θερμή εισβολή θα επεκταθεί και προς τη Βαλκανική Χερσόνησο.

Στον χάρτη των θερμοκρασιακών αποκλίσεων στα 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα ύψος), αποτυπώνονται εντυπωσιακές θετικές αποκλίσεις, οι οποίες σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν τους 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κλιματικές τιμές. Οι υψηλότερες αποκλίσεις εντοπίζονται στην Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής, όπου αναμένονται ακραίες συνθήκες ζέστης.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη θα συνεχίσει να επηρεάζεται από ψυχρότερες αέριες μάζες που εισέρχονται από τον Ατλαντικό, προσφέροντας προσωρινή ανάσα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο Αντικυκλώνας των Αζορών εξακολουθεί να τροφοδοτεί με πολύ θερμές αέριες μάζες τη νοτιοδυτική Ευρώπη, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιφέρεια του θερμικού θόλου, γεγονός που σημαίνει ότι θα επηρεαστεί άμεσα από τη θερμή εισβολή, χωρίς όμως –τουλάχιστον σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία– να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων θερμοκρασιών που θα καταγραφούν βορειότερα.

Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 42°C.

Στην Αττική οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 39 με 40 βαθμούς, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του λεκανοπεδίου. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος πιθανότατα θα φτάσει τους 37 έως 39 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία αναμένεται να ενισχύσει το αίσθημα δυσφορίας.

Αντίθετα, στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, κυρίως λόγω της θαλάσσιας αύρας και της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων, με τις μέγιστες να κυμαίνονται γενικά μεταξύ 32 και 36 βαθμών Κελσίου.

Ισχυρός αλλά όχι καύσωνας

Οι προγνώσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θερμές εισβολές του φετινού Ιουνίου στην Ευρώπη.

Το βέβαιο είναι ότι η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με ιδιαίτερα δύσκολες θερμοκρασιακές συνθήκες για μεγάλο μέρος της Ελλάδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, αλλά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της παρατεταμένης ζέστης και της ξηρότητας που θα επικρατήσει σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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