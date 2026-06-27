Πύρινος κλοιός πάνω από την Ευρώπη: 100 εκατομμύρια πολίτες στη δίνη ιστορικού καύσωνα

Ρεκόρ δεκαετιών, ασφυκτική πίεση στα συστήματα υγείας και ακραίες θερμοκρασίες εδάφους που αγγίζουν τους 100°C συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πύρινος κλοιός πάνω από την Ευρώπη: 100 εκατομμύρια πολίτες στη δίνη ιστορικού καύσωνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με θερμοκρασίες πάνω από 35°C που επηρεάζουν πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες.
  • Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τη θέρμανση στην Ευρώπη, με σχεδόν τις μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις να βιώνουν ιστορικά υψηλή θερμική καταπόνηση.
  • Στη Γαλλία, η ζέστη προκαλεί πίεση στο σύστημα υγείας και έκτακτα μέτρα όπως απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους μετά τις 18:00.
  • Η Ελβετία και η νοτιοδυτική Βρετανία κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, ενώ στη Γερμανία υπάρχει ανησυχία για θερμοκρασίες πάνω από 40°C και αύξηση πνιγμών.
  • Στην Ιταλία, οι θερμοκρασίες εδάφους φτάνουν έως και 100°C, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους όπως διανομείς και οικοδόμοι.
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Ένα παρατεταμένο και ακραίο κύμα καύσωνα σαρώνει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού δημόσιες υπηρεσίες και συστήματα υγείας, καθώς περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35°C.

Μια νέα επιστημονική μελέτη συνδέει άμεσα την ένταση του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ταχύτερους ρυθμούς από άλλες περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυτή τη στιγμή την ιστορικά υψηλότερη θερμική καταπόνησή τους.

Γαλλία: Στο «κόκκινο» τα επείγοντα και απαγόρευση αλκοόλ

Η Γαλλία συμπληρώνει οκτώ ημέρες υπό το καθεστώς ακραίας ζέστης, η οποία δεν υποχώρησε παρά τις σκόρπιες τοπικές βροχές. Το σύστημα υγείας δέχεται τεράστια πίεση λόγω της κατακόρυφης αύξησης των περιστατικών θερμικής εξάντλησης και αναπνευστικών προβλημάτων, κυρίως σε ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμένους.

Για την προστασία των πολιτών, οι αρχές έλαβαν έκτακτα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται η απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους μετά τις 18:00. Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, επιβεβαίωσε την αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ την ίδια ώρα η χώρα είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο ενός βρέφους 18 μηνών από υπερθερμία, το οποίο ξεχάστηκε μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Μασσαλία.

Ιστορικά ρεκόρ σε Ελβετία και Βρετανία

Η Ελβετία κατέγραψε πρωτοφανή θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 38,8°C. Ανάλογο ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε και στη νοτιοδυτική Βρετανία με 36,7°C, μια τιμή που είχε να εμφανιστεί από τον Ιούνιο του 1976, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν τριήμερη προειδοποίηση για καύσωνα.

Γερμανία: Φόβοι για 40άρια και πνιγμούς

Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμα και το φράγμα των 40°C. Στην Κολωνία, οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους πολίτες που αναζητούν δροσιά σε ποτάμια, καθώς ήδη καταγράφεται ανησυχητική αύξηση στα περιστατικά πνιγμών.

Καύσωνας Ιταλία

Ιταλία: Θερμοκρασίες εδάφους έως και 100°C

Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται και η Ρώμη. Ακτιβιστές της Greenpeace, σε συνεργασία με εργατικά συνδικάτα, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που αποτυπώνει τις εξαντλητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται διανομείς και οικοδόμοι. Χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες, κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους που ξεκινούσαν από τους 36°C και άγγιζαν σε ορισμένα σημεία το ακραίο όριο των 100°C.

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