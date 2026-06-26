Ιστορικός καύσωνας σαρώνει 10 ημέρες την Ευρώπη: Περισσότεροι από 273 νεκροί

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσων ανήλθε σε 55

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιστορικός καύσωνας σαρώνει 10 ημέρες την Ευρώπη: Περισσότεροι από 273 νεκροί
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σήμερα στην Ευρώπη, πάνω από 420 εκατομμύρια κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.
  • Στη Γαλλία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει 55 θανάτους από πνιγμό και σημαντικές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με 46.000 νοικοκυριά να είναι χωρίς ρεύμα.
  • Η Ολλανδία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, ενώ η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψαν ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο.
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Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει για δέκατη ημέρα την Ευρώπημε περισσότερους από 273 νεκρούς σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.

Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 420 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για περίπου 7 στους δέκα.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Join

Ταυτόχρονα ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.Η Ισπανία καταγράφει 212 θανάτους που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 24 Ιουνίου. Η Γερμανία αναφέρει 6 θανάτους από πνιγμό.

Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες. Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.

Ρεκόρ θερμοκρασίας σε Ελβετία και Βρετανία - Κόκκινος συναγερμός στην Ολλανδία

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες, Πέμπτη, στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.

Παρίσι: Η αστυνομία ζητά ακύρωση του Pride λόγω του καύσωνα

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.

Το Pride συγκεντρώνει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια παράκληση για ένα μουσικό φεστιβάλ που αποκαλείται Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί τα οποίο αναμένονταν επίσης να ελκύσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Σχεδιάζεται επέκταση του συστήματος που χρησιμοποιεί νερά του Σηκουάνα για να παράγει ψυκτική ενέργεια

Η συζήτηση για την αναγκαιότητα ή όχι του κλιματισμού γίνεται κεντρικό θέμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου, μέχρι στιγμής, η χρήση αυτού του ενεργοβόρου συστήματος ψύξης αποτελούσε ταμπού.

Η πόλη του Παρισιού σχεδιάζει να επεκτείνει το πρωτοπόρο, υψηλής αποτελεσματικότητας σύστημα ψύξης που διαθέτει εδώ και δεκαετίες το οποίο στηρίζεται στην εκμετάλλευση του παγωμένου νερού του Σηκουάνα για την παραγωγή ψυκτικής ενέργειας.

Το σύστημα στηρίζεται σε 14 κεντρικές μονάδες παραγωγής και τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης πάγου και παγωμένου νερού.

Το μεγαλύτερο αυτό δίκτυο ψύξης στην Ευρώπη ανήκει στην δημοτική εταιρεία Fraîcheur de Paris, η οποία ασχολείται με την δημόσια υπηρεσία της παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ψυκτικής ενέργειας για αειφόρο κλιματισμό που εντάσσεται στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το σύστημα ψύξης χρησιμοποιεί το νερό του Σηκουάνα. Αντλεί νερό από τον ποταμό που διασχίζει το Παρίσι και το διοχετεύει μέσω υπόγειων σωλήνων στα κτίρια που χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό ψύξης αντί ατομικών μονάδων κλιματισμού. Η διαχείριση του δικτύου γίνεται από την εταιρεία Fraîcheur de Paris και ανήκει κατά 85% στην γαλλική ενεργειακή εταιρεία Engie και κατά 15% στην εταιρεία συγκοινωνιών RATP.

Εδώ και πολλές ημέρες το σύστημα λειτουργεί στο μάξιμουμ για να βοηθήσει την γαλλική πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει το πρωτοφανές κύμα καύσωνα.

Τα κτίρια εκμεταλλεύονται την χαμηλή θερμοκρασία του νερού που διοχετεύεται και το χρησιμοποιούν για κλιματισμό. Αυτό το σύστημα ψύξης βοηθά στον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από την λειτουργία των συμβατικών κλιματιστικών στην πόλη.

Το υπόγειο σύστημα σωληνώσεων της δημοτικής εταιρείας Fraîcheur de Paris είναι μήκους 120 χιλιομέτρων και διανέμει παγωμένο νερό σε μουσεία, συγκροτήματα γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια όπως το μουσείο του Λούβρου, το Γκραν Παλαί, ορισμένα πολυτελή ξενοδοχεία, αντικαθιστώντας χιλιάδες ατομικές μονάδες κλιματισμού με μία κεντρική υπηρεσία κλιματισμού που παρέχει την ψύξη ως δημόσια παροχή.

Σύμφωνα με τα σχέδια, το σύστημα ψύξης θα επεκταθεί για να περιλάβει όλα τα διαμερίσματα της πόλης, καθώς και επιπλέον νοσοκομεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σχολεία και οίκους ευγηρίας. Στόχος είναι ο τριπλασιασμός της έκτασης του δικτύου στα 250 χιλιόμετρα μέχρι το 2042 και η κάλυψη περισσότερων των 3.000 κτιρίων.

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας--, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

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