Γερμανία: Ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας - Προβλήματα από τον καύσωνα και σε Αυστρία και Ελβετία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πολιτών να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από την υπερβολική ζέστη, να καταναλώνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους

Newsbomb

Γερμανία: Ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας - Προβλήματα από τον καύσωνα και σε Αυστρία και Ελβετία
EUROKINISSI.
ΚΟΣΜΟΣ
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Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ήδη στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία, ενώ ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα.

Στο Ζααρμπρίκεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας καταγράφηκε χθες Παρασκευή νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τη Γερμανία, με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία κυμάνθηκε κοντά στους 40 βαθμούς με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) να προειδοποιεί συνεχώς για «ακραία ζέστη» σχεδόν σε όλη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες. «Ακραίες καιρικές συνθήκες όπως αυτές έχουν γίνει πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης - και είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω», επισήμανε η DWD σε ανακοίνωσή της. Τα δεδομένα της δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά. Για σήμερα προβλέπονται θερμοκρασίες μεταξύ 36 και 41 βαθμών και σε ορισμένες περιοχές έως και 42 βαθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νερά του ποταμού Μάιν η θερμοκρασία το μεσημέρι της Παρασκευής μετρήθηκε στους 30 βαθμούς. Από τη νύχτα της Κυριακής ωστόσο αναμένεται οι ελάχιστες θερμοκρασίες να κυμανθούν μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ προβλέπονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, ενδεχομένως και έντονα φαινόμενα στα βόρεια και στα βορειοδυτικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πολιτών να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από την υπερβολική ζέστη, να καταναλώνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, απευθύνουν έκκληση για μεγάλη προσοχή σε όσους αναζητήσουν δροσιά στη θάλασσα, σε λίμνες και ποτάμια και υπογραμμίζουν ότι δεν πρέπει να μένουν ζώα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - ούτε καν για λίγα λεπτά.

Η οικονομική διάσταση του καύσωνα

Την ίδια ώρα η ένταση και η διάρκεια του καύσωνα συνεπάγεται και οικονομικές συνέπειες, όχι μόνο λόγω των προβλημάτων υγείας που προκαλεί ή της ακύρωσης προγραμματισμένων εργασιών και εκδηλώσεων, αλλά και λόγω της απώλειας παραγωγικότητας, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων στις υποδομές και του αυξανόμενου κόστους ενέργειας. «Η ζέστη εξελίσσεται από μετεωρολογικό φαινόμενο σε οικονομικό κίνδυνο και επομένως πρέπει στο μέλλον να τη διαχειριστούμε όπως ακριβώς τις τιμές της ενέργειας, τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ή τους γεωπολιτικούς κινδύνους», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ο Όλιβερ Τσάντερ, στέλεχος της εταιρίας συμβούλων στρατηγικών Arthur D. Little. Η ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων Allianz Trade, μελετώντας διάφορα ακραία σενάρια, εκτίμησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να υποστεί ζημία ύψους 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, εάν συνεχιστούν οι περίοδοι καύσωνα και στο μέλλον. Η έρευνα της εταιρίας δείχνει επίσης ότι για κάθε βαθμό θερμοκρασίας άνω των 30, η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 3%.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάντερ, οι βιομηχανίες με σωματική εργασία, εργασία σε εξωτερικούς χώρους, διαδικασίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία ή περιορισμένα περιθώρια παράδοσης, καθώς και η εργασία σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό, επηρεάζονται ιδιαίτερα από απώλειες παραγωγικότητας που σχετίζονται με τη θερμότητα. «Επιπλέον, οι βιομηχανίες με πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας και της ηλεκτρονικής, επηρεάζονται ιδιαίτερα, καθώς τα μεμονωμένα σημεία συμφόρησης μπορούν να διαταράξουν γρήγορα τις γραμμές παραγωγής», επισήμανε ο ίδιος.

Η ακραία ζέστη εκθέτει επίσης τις αδυναμίες των υποδομών στα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Σύμφωνα με τον κ. Τσάντερ, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δέχονται αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα, λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων ψύξης από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειωθεί η απόδοση των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνικών συστημάτων, ενώ και τα αποθέματα νερού δέχονται πιέσεις λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της περιφερειακής πτώσης των επιπέδων νερού. Τα χαμηλά επίπεδα νερού στα μεγάλα ποτάμια είναι επιπλέον ιδιαίτερα κρίσιμα για τη βιομηχανία και τον εφοδιασμό, καθώς περιορίζουν σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα της εσωτερικής ναυτιλίας.

Καύσωνας σε Αυστρία και Ελβετία

Στην Αυστρία η υψηλότερη θερμοκρασία, με 37,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφηκε χθες Παρασκευή στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, κοντά στα σύνορα με την Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει έως και τους 40. «Οι επόμενες μέρες θα είναι μια τεράστια επιβάρυνση για πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η υπουργός Υγείας και Εργασίας Κορίνα Σούμαν (SPÖ) και τόνισε τη σημασία της λήψης μέτρων προστασίας. Το Υπουργείο Αθλητισμού προειδοποίησε από την πλευρά του για την επιβάρυνση που προκαλείται από τη ζέστη κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Για το ενδεχόμενο διακοπών και καθυστερήσεων στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες επειδή η ζέστη «επηρεάζει τις υποδομές», ενημέρωσαν με δελτίο Τύπου τους οι Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι (ÖBB).

Άνευ προηγουμένου υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα και στην Ελβετία, όπου ο πληθυσμός φαίνεται ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις συνθήκες ακραίας ζέστης. «Η ζέστη είναι ο πιο υποτιμημένος κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής και στην Ελβετία προκαλεί τους περισσότερους θανάτους - πολύ περισσότερους από πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ», δήλωσε στη δημόσια ελβετική τηλεόραση ο Έριχ Φίσερ, ερευνητής του κλίματος στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και επισήμανε ότι σήμερα υπάρχουν πέντε έως έξι φορές περισσότερες ζεστές μέρες ετησίως από ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες.

Λόγω της ζέστης χθες τέθηκε εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου, καθώς, σύμφωνα με την ενεργειακή εταιρεία Axpo, είναι υπερβολικά υψηλή η θερμοκρασία του ποταμού Άαρε, το οποίος χρησιμοποιείται για την ψύξη των δύο αντιδραστήρων.. Η Axpo δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας αποσκοπεί στην προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού και στην πρόληψη της θανάτωσης ψαριών.

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