Γιατί εξαντλείται η λευκή σκόνη κιμωλίας στη Γαλλία και πως βοηθάει στον καύσωνα;

Πρόκειται για μία φυσική λευκή σκόνη που εντοπίζεται στα λατομεία Meudon και αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και μικρή ποσότητα αργίλου

Ελένη Ευστρατίου

Γιατί εξαντλείται η λευκή σκόνη κιμωλίας στη Γαλλία και πως βοηθάει στον καύσωνα;
hellowatt
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η λευκή σκόνη κιμωλίας Blanc de Meudon, που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και αργίλο, χρησιμοποιείται στη Γαλλία για την αντανάκλαση υπεριώδους ακτινοβολίας και τη μείωση της θερμοκρασίας μέσα στα σπίτια.
  • Η σκόνη αναμιγνύεται με νερό και εφαρμόζεται στα τζάμια, δημιουργώντας ένα λευκό στρώμα που επιτρέπει το φως αλλά μειώνει τη ζέστη έως και 7 βαθμούς σε ευνοϊκές συνθήκες.
  • Το υλικό είναι οικονομικό, εύκολο στην εφαρμογή και αφαίρεση, και θεωρείται ασφαλές για εξωτερική χρήση, αν και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αναπνευστικό όταν χρησιμοποιείται εσωτερικά.
  • Η αυξημένη ζήτηση για τη σκόνη κιμωλίας σχετίζεται με τα συχνότερα κύματα καύσωνα στη Γαλλία, με τις πωλήσεις να εξαντλούνται λόγω της ευρείας χρήσης της για δροσιά.
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Αυξημένη έχει γίνει η ζήτηση στην σκόνη κιμωλίας στη Γαλλία η οποία παλεύει με τον σφοδρό καύσωνα εδώ και 10 μέρες.

Ύστερα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί ανακάλυψαν το κόλπο της ανάμειξης της σκόνης με νερό που δημιουργεί ένα λευκό στρώμα βαφής για τα παράθυρα. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η διατήρηση μίας πιο ομαλής θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι και η αντανάκλαση της ηλικιακής ακτινοβολίας.

Η γνωστή στη Γαλλία Blanc de Meudon χρησιμοποιείται ως συστατικό παρασκευής χρωμάτων ή ως καθαριστικό. Επιπλέον, ανακατεμένη με νερό χρησιμοποιείται για την κάλυψη βιτρινών όταν ένα κατάστημα κάνει ανακαίνιση, αλλά και από κηπουρούς για τα θερμοκήπια. Όμως, οι Γάλλοι πλέον τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα τζάμια σε σπίτια και σχολεία.

Πρόκειται για μία φυσική λευκή σκόνη που εντοπίζεται στα λατομεία Meudon και αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και μικρή ποσότητα αργίλου. Πρόκειται για συστατικά ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην αντανάκλαση της υπεριώδους ακτινοβολίας, όπως και το λευκό της χρώμα. Παράλληλα όμως επιτρέπει στο φως να μπαίνει μέσα στο σπίτι.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας και φτάνει μέχρι και 7 βαθμούς λιγότερο σε ευνοϊκές συνθήκες.
Επιπλέον, θεωρείται ένα ασφαλές υλικό για την ανθρώπινη υγεία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται στους εξωτερικούς χώρους. Εάν χρησιμοποιηθεί από τη μέσα μεριά του σπιτιού μπορεί έχει επιπτώσεις στο αναπνευστικό.

Το κύριο πλεονέκτημά του παραμένει η απλότητά του: κοστίζει μόνο λίγα ευρώ, δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μόλις τελειώσει το καλοκαίρι με νερό.

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά, το λευκό Meudon επιστρέφει στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι πωλήσεις της έχουν εξαντληθεί και όλο και περισσότεροι κάτοικοι χρησιμοποιούν αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο να εξασφαλίσουν περισσότερη δροσιά .

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