Λονδίνο: Θερμοκρασίες έως 65°C κατέγραψε η θερμική κάμερα της Greenpeace στον αστικό ιστό

Η χώρα βιώνει έναν πρωτοφανή και παρατεταμένο καύσωνα που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα της πόλης

Ελένη Ευστρατίου

Λονδίνο: Θερμοκρασίες έως 65°C κατέγραψε η θερμική κάμερα της Greenpeace στον αστικό ιστό
Greenpeace United Kingdom
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η θερμική κάμερα της Greenpeace κατέγραψε θερμοκρασίες έως 65°C σε επιφάνειες του αστικού ιστού του Λονδίνου κατά τη διάρκεια πρωτοφανούς καύσωνα.
  • Οι θερμοκρασίες σε πεζοδρόμια, σιδηροδρόμους και παιδικές χαρές έφτασαν τους 50
  • 60°C, ενώ η θερμοκρασία αέρα ήταν γύρω στους 35°C.
  • Η έλλειψη σκιάς και πρασίνου ενισχύει την υπερθέρμανση των επιφανειών από τσιμέντο, γυαλί και μέταλλα στην πόλη.
  • Η Greenpeace ζητά από την κυβέρνηση να εφαρμόσει σχέδιο για προστασία από ακραίες θερμοκρασίες, με δροσερά κτίρια, σκιά, πράσινους χώρους και μέτρα για την υγεία των ευάλωτων.
  • Επισημαίνεται η ανάγκη περιορισμού των εκπομπών ορυκτών καυσίμων και της ευθύνης των εταιρειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
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Στους 50- 60°C έφτασαν οι θερμοκρασίες σε πεζοδρόμια, σιδηροδρόμους, εργοτάξια και παιδικές χαρές στο Λονδίνο, όπως αποκάλυψε η θερμική κάμερα της Greenpeace.

Η χώρα βιώνει έναν πρωτοφανή και παρατεταμένο καύσωνα που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα της πόλης. Με τόσο ακραία ζέστη, η πίεση στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ασφυκτική και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ειδικά παιδιών, ηλικιωμένων και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Εικόνες που τραβήχτηκαν στην καρδιά της πρωτεύουσας δείχνουν ανθρώπους να περπατούν σε καυτές επιφάνειες στις οδούς Piccadilly Circus (56°C), Oxford Circus (56°C) και Regent Street (57°C) χθες το απόγευμα, καθώς οι θερμοκρασίες του αέρα κυμαίνονταν γύρω στους 35°C. Η κάμερα καταγράφει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στις πιο σκούρες επιφάνειες αλλά και σε κατασκευές από σίδερο ή αλουμίνιο.

Οι θερμικές κάμερες καταγράφουν τις θερμοκρασίες που φτάνουν οι επιφάνειες, σε αντίθεση με τα θερμόμετρα που μετρούν τα επίπεδα του αέρα. Με αυτό τον τρόπο γίνονται καλύτερα αντιληπτές οι πραγματικές συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι στα αστικά τοπία, όπου λείπει η σκιά και τα δέντρα και κυριαρχούν το τσιμέντο, το γυαλί και το αλουμίνιο.

Σε πλατφόρμα σταθμού τρένου η κάμερα ανίχνευσε θερμοκρασία 62°C, ενώ σε στάση λεωφορείου άγγιξε τους 59°C. Σε άλλα σημεία της πόλης όπως πλατείες και άσφαλτο, οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 40°C έως 65°C.

thermokamera-londino

Οι ακραίες θερμοκρασίες που κατέγραψε θερμική κάμερα της Greenpeace στο Λονδίνο

Greenpeace United Kingdom

«Οι υπουργοί πρέπει να φτιάξουν ένα σωστό σχέδιο για τις υψηλές θερμοκρασίες»

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο επικεφαλής για το κλίμα της Greenpeace UK, Mel Evans, δήλωσε: «Αυτό το ρεκόρ καύσωνα έχει μετατρέψει το Λονδίνο σε ένα κολλώδες, καυτό καζάνι.

Δεν πρόκειται μόνο για καιρό - είναι μια έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας που προκαλείται από τους γίγαντες των ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές τους που θερμαίνουν τον πλανήτη. Αυτές οι ασυνήθιστες θερμοκρασίες φέρνουν τα σπίτια, τα σχολεία, τις μεταφορές και τη δική μας υγεία σε οριακό σημείο, κι όμως η κυβέρνηση έχει αιφνιδιαστεί.

thermokrasies-londino

Οι ακραίες θερμοκρασίες που κατέγραψε θερμική κάμερα της Greenpeace στο Λονδίνο

Greenpeace United Kingdom

Οι υπουργοί πρέπει να σταματήσουν να τολμούν και να εφαρμόσουν ένα σωστό σχέδιο για ακραίες θερμοκρασίες, με πιο δροσερά σπίτια και σχολεία, ασφαλή όρια για τους εργαζόμενους, περισσότερη σκιά και χώρους πρασίνου και σαφή προστασία για τους πιο ευάλωτους. Αλλά η προσαρμογή από μόνη της δεν θα είναι αρκετή.

Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει επίσης να εμποδίσουν τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων από το να αυξάνουν τη θερμότητα στον πλανήτη μας - και να τις κάνουν να πληρώσουν το μερίδιό τους για να διορθώσουν το πρόβλημα που έχουν προκαλέσει.»

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