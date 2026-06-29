Καιρός: Έφτασαν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Έφτασαν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία
AP
ΚΑΙΡΟΣ
4'
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  • Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο.
  • Τις επόμενες ημέρες αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή ή με μικρές αυξομειώσεις, με μέγιστες τιμές γύρω στους 34
  • 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 30
  • 33 στους νησιωτικούς νομούς.
  • Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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