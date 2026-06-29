Μωρό 10 μηνών λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στο Βόλο

Η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι καλά και άρχισε να φωνάζει, απαιτώντας από τον ιερέα να το βγάλει από το νερό

Ελένη Ευστρατίου

Μωρό 10 μηνών λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στο Βόλο
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατά τη διάρκεια βάφτισης στον Βόλο, ένα μωρό 10 μηνών λιποθύμησε ενώ βρισκόταν μέσα στην κολυμπήθρα.
  • Η μητέρα αντιλήφθηκε πρώτη ότι το παιδί δεν ανταποκρινόταν και απαίτησε από τον ιερέα να το βγάλει από το νερό.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, με το παιδί να συνέρχεται χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία.
  • Η βάφτιση ολοκληρώθηκε σύντομα παρουσία ιατρικού προσωπικού, για να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία του μωρού.
  • Το παιδί έλαβε το όνομα του πατέρα του, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν τη γέννησή του.
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Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο κατά τη διάρκεια βάφτισης ενός μωρού 10 μηνών, εχθές Κυριακή 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν τα gegonota.news, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της λειτουργίας, με την μητέρα να είναι εκείνη που το διαπίστωσε πρώτη.

Το μωρό έκλαιγε σπαρακτικά καθ' όλη τη λειτουργία, όμως κάποια στιγμή έκλεισε τα μάτια του και σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Εκείνη την ώρα το κρατούσε στα χέρια του ο ιερέας και το έβαζε στην κολυμπήθρα.

Η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι καλά και άρχισε να φωνάζει, απαιτώντας από τον ιερέα να το βγάλει από το νερό. Στη συνέχεια το άρπαξε από τα χέρια του και προσπάθησε να το συνεφέρει, ενώ όλοι οι καλεσμένοι είχαν σοκαριστεί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο, έφτασε άμεσα στο σημείο και οι διασώστες παρείχαν στο παιδί τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί, ευτυχώς, άρχισε να συνέρχεται και κρίθηκε πως δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Η βάφτιση ολοκληρώθηκε σύντομα προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί παραπάνω το παιδί, παρουσία των διασωστών και του γιατρού.

Σημειώνεται ότι το παιδί έλαβε το όνομα του πατέρα του ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή όταν η μητέρα του ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

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