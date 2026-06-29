Το «Γήπεδο των Θεών»: Ένα μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο - Βίντεο

Τα σύγχρονα ποδοσφαιρικά στάδια αποτελούν αληθινά θαύματα αρχιτεκτονικής και μηχανικής, αλλά όταν πρόκειται για την καθαρή εντυπωσιακή εικόνα και τη μαγευτική θέα, το « Γήπεδο των Θεών », ένα ταπεινό χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, σίγουρα κλέβει την παράσταση.

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