Τα Jaecoo 5 και Jaecoo 7 Hybrid στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Jaecoo ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των Jaecoo 5 Hybrid και Jaecoo 7 Hybrid, διευρύνοντας την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των SUV.
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Τα δύο μοντέλα βασίζονται στην ίδια υβριδική φιλοσοφία, αλλά διαφοροποιούνται στις διαστάσεις, στους χώρους και στην τοποθέτησή τους μέσα στη γκάμα.
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