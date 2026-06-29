Ηλεία: Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία

Κρίθηκε ένοχος για κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου του αλλά και του παιδιού τους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ηλεία: Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικός στην Αμαλιάδα καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της συζύγου και του παιδιού του.
  • Η καταγγελία ξεκίνησε το 2022 από τη σύζυγο, επίσης αστυνομικό, που υπέστη κακοποίηση και απειλές καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους.
  • Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για σειρά αδικημάτων, όπως εξύβριση, σωματική βλάβη, απειλές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
  • Ο δράστης δεν εμφανίστηκε στη δίκη και παραμένει φυγόποινος μέχρι τη σύλληψή του.
  • Μάρτυρες συγγενικά πρόσωπα επιβεβαίωσαν τα περιστατικά βίας που συνέβησαν μπροστά τους.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας αστυνομικός στην Αμαλιάδα της Ηλείας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου του αλλά και του παιδιού τους.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η συγκεκριμένη υπόθεση άνοιξε το 2022, όταν το θύμα, που είναι επίσης αστυνομικός, βρήκε το θάρρος και τη δύναμη να απευθυνθεί στις αρχές και κατήγγειλε τον άνδρα της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2013.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας, με το δικαστήριο να αποφασίζει την ενοχή του ένστολου, συντασσόμενο πλήρως με την πρόταση του Εισαγγελέα, για μια σειρά αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα και ενώπιον ανήλικου μέλους και εναντίον μέλους ανίκανου να αντισταθεί.

Δεκάδες περιστατικά κακοποίησης στη διάρκεια του γάμου τους

Στην πολυσέλιδή της καταγγελία, που οδήγησε τον αστυνομικό στο εδώλιο του κατηγορούμενου, το θύμα, που υπηρετούσε επίσης σε υπηρεσία της Δ.Α. Ηλείας, παρέθεσε δεκάδες περιστατικά κακοποίησης στη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, καθώς και όταν βρίσκονταν σε διάσταση, και κυρίως το 2021 και το 2022. Στη μήνυσή της, το θύμα κατήγγειλε ότι την χτύπησε ακόμα και όταν ήταν έγκυος και πως ασκούσε βία στην ίδια και τον ανήλικο γιο τους, κάτι που την οδήγησε στο να χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο για να διαφυλάξει την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η καταγγέλλουσα, οι απειλές κατά της ζωής της, η εξύβριση και το ταπείνωμα, είχαν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ σε βάρος της ασκούνταν σωματική, λεκτική και σωματική βία, με την ίδια να πηγαίνει μέχρι και σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου τα παραπάνω αδικήματα τελέστηκαν μπροστά σε συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία κατέθεσαν και ως μάρτυρες στο δικαστήριο.

Σε κάποια από τα περιστατικά βίας, τον Νοέμβριο και τον Ιούλιο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022, ο κατηγορούμενος χτύπησε στο πρόσωπο το θύμα και την χαστούκισε επανειλημμένα, ενώ έφθασε στο σημείο να απειλήσει ακόμα και τον ανήλικο γιο του, για ασήμαντη αφορμή, με φράσεις όπως «θα σου κόψω τα αυτιά» και «θα σε γδάρω ζωντανό», προκαλώντας έτσι τρόμο και ανησυχία.

Επίσης, συχνές ήταν και οι απειλές εναντίον της συζύγου του, με φράσεις όπως «θα σε τελειώσω» και «θα το πληρώσεις πολύ ακριβά που μου έκανες ασφαλιστικά μέτρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή πενταετούς φυλάκισης στην οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, να μην έχει αναστολή και να είναι άμεσα εκτιτέα, με τον ίδιο ωστόσο να μην παρουσιάζεται στη δίκη και εν συνεχεία στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να θεωρείται φυγόποινος, μέχρι να συλληφθεί.

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