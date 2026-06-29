Καρκίνος του προστάτη: Γιατί η έγκαιρη διάγνωση αλλάζει ουσιαστικά την πρόγνωση

Γράφει ο Α.Γ. Παπατσώρης, Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Β’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική

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Καρκίνος του προστάτη: Γιατί η έγκαιρη διάγνωση αλλάζει ουσιαστικά την πρόγνωση
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο προστάτης είναι ένας αδένας που συμμετέχει στην παραγωγή υγρού απαραίτητου για τη φυσιολογική σύσταση του σπέρματος. Μετά την πέμπτη δεκαετία της ζωής αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, ενώ η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει οδηγήσει σε περισσότερες διαγνώσεις τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες, με περίπου έναν στους οκτώ να διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η καταγωγή και η κληρονομικότητα. Για τον λόγο αυτό, κατά τη λήψη οικογενειακού ιστορικού διερευνάται όχι μόνο η ύπαρξη καρκίνου του προστάτη σε συγγενείς, αλλά και περιστατικών καρκίνου του μαστού (π.χ. στη μητέρα), καθώς ορισμένες γενετικές μεταλλάξεις συνδέονται και με τις δύο μορφές καρκίνου.

Παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατρικής, δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα μέτρα πρόληψης που να μειώνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Επιπλέον, ο καρκίνος του προστάτη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια: μπορεί να εμφανιστεί ως μια βραδέως εξελισσόμενη και κλινικά μη σημαντική νόσος ή, αντίθετα, ως ένας επιθετικός καρκίνος με μεταστάσεις ήδη κατά τη διάγνωση. Γι’ αυτό και η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση.

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Α.Γ. Παπατσώρης, Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Β’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική

Η αξία της πρώιμης διάγνωσης

Όταν ο καρκίνος διαγνωστεί σε εντοπισμένο στάδιο και ο ασθενής έχει προσδόκιμο επιβίωσης άνω των δέκα ετών, υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές με στόχο τη ριζική αντιμετώπιση της νόσου. Αυτές περιλαμβάνουν τη ριζική προστατεκτομή ή την ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες η νόσος να παραμένει εντοπισμένη και να επιτευχθεί πλήρης ογκολογικός έλεγχος. Αντίθετα, όταν ο καρκίνος διαγνωστεί σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο, απαιτείται συστηματική θεραπεία με ορμονοθεραπεία και νεότερους αντιανδρογονικούς παράγοντες.

Η παρακολούθηση της πορείας της νόσου βασίζεται κυρίως στις μετρήσεις του PSA και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Όταν η νόσος παύει να ανταποκρίνεται στην ορμονοθεραπεία, εξελίσσεται σε ευνουχοάντοχο στάδιο, γεγονός που συνδέεται με δυσμενέστερη πρόγνωση.

Με απλά λόγια, όσο νωρίτερα διαγνωστεί ο καρκίνος του προστάτη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης και αποφυγής μεταστάσεων ή άλλων επιπλοκών.

Προσυμπτωματικός έλεγχος: Ποιοι πρέπει να εξετάζονται

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) συνιστάται σε άνδρες άνω των 50 ετών, ενώ μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, μετά τα 45 έτη, σε όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό ή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Βασικός στόχος του είναι η ανίχνευση της νόσου σε στάδιο όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στο αίμα και τη δακτυλική εξέταση του προστάτη. Εκτός από την απόλυτη τιμή του PSA, αξιολογούνται και άλλες παράμετροι, όπως η ταχύτητα αύξησής του, η αναλογία ελεύθερου προς ολικό PSA και η πυκνότητα PSA. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε άνδρες που λαμβάνουν συγκεκριμένες θεραπείες για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, καθώς οι τιμές του PSA μπορεί να εμφανίζονται τεχνητά μειωμένες.

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας και της βιοψίας

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη (mpMRI) αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο στη διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη. Τα ευρήματα αξιολογούνται με το σύστημα PIRADS, το οποίο εκτιμά την πιθανότητα ύπαρξης κλινικά σημαντικού καρκίνου.

Σε περιπτώσεις υψηλής υποψίας συνιστάται η διενέργεια βιοψίας, ενώ στις ενδιάμεσες περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται εξατομικευμένα. Η mpMRI βοηθά τόσο στον ακριβή εντοπισμό των ύποπτων περιοχών όσο και στην αποφυγή άσκοπων βιοψιών.

Η βιοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί διορθικά ή διαπερινεϊκά, με καθοδήγηση από τη μαγνητική τομογραφία. Πρόκειται για ασφαλή και καθιερωμένη εξέταση, η οποία είναι απαραίτητη για την οριστική ιστολογική διάγνωση.

Διάγνωση και εκτίμηση του κινδύνου εξέλιξης

Η ιστολογική διάγνωση βασίζεται στο Gleason score, το οποίο αντικατοπτρίζει την επιθετικότητα του όγκου και συμβάλλει στον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.

Για τη σταδιοποίηση της νόσου χρησιμοποιούνται η αξονική τομογραφία και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η μαγνητική τομογραφία. Η διερεύνηση πιθανών οστικών μεταστάσεων γίνεται με σπινθηρογράφημα οστών.

Η παρουσία, η έκταση και η κατανομή των μεταστάσεων επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την πρόγνωση όσο και τις θεραπευτικές επιλογές. Σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις μπορεί να απαιτηθεί και ειδική αγωγή για την προστασία του σκελετού και την πρόληψη σχετικών επιπλοκών.

PSMA PET/CT: Η νέα εποχή στην απεικόνιση

Η απεικόνιση του καρκίνου του προστάτη έχει περάσει τα τελευταία χρόνια σε μια νέα εποχή, χάρη σε τεχνολογίες που επιτρέπουν ακριβέστερη και πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου.

Το PSMA PET/CT αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Πρόκειται για μια υβριδική απεικονιστική εξέταση που συνδυάζει λειτουργική και ανατομική πληροφορία, επιτρέποντας τον εντοπισμό καρκινικών εστιών σε ολόκληρο το σώμα.

Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με την αξονική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα οστών, ενώ μπορεί να αναδείξει μεταστάσεις που δεν είναι ορατές με τις συμβατικές μεθόδους.

Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο κατά την αρχική σταδιοποίηση όσο και σε περιπτώσεις βιοχημικής υποτροπής, όπου μπορεί να εντοπίσει τη νόσο ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα PSA. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην ακριβέστερη εκτίμηση της έκτασης της νόσου και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής.

Η ενσωμάτωση του PSMA PET/CT στην καθημερινή κλινική πρακτική αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

Στην Ελλάδα, η εξέταση αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή σε περιπτώσεις βιοχημικής υποτροπής μετά από αρχική θεραπεία.

[Οι πληροφορίες του άρθρου βασίζονται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU), οι οποίες υιοθετούνται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας].

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