Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Οι νέοι κλάδοι που εντάσσονται στο μέτρο – Τι ισχύει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Snapshot Από τις 29 Ιουνίου, πέντε νέοι κλάδοι, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα τυχερά παίγνια, εντάσσονται πιλοτικά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου και τη διαβούλευση με τους κλάδους.

Το μέτρο έχει αυξήσει σημαντικά τις δηλωθείσες υπερωρίες, με αύξηση έως 1200% σε ορισμένους κλάδους και 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Με τις νέες φάσεις επέκτασης, περίπου 476.000 εργαζόμενοι προστίθενται στο μέτρο, καλύπτοντας συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών, ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων και τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Snapshot powered by AI

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας περνά σε νέα φάση επέκτασης. Από σήμερα (29/06), πέντε ακόμη κλάδοι εντάσσονται στη διευρυμένη εφαρμογή, με χιλιάδες εργαζόμενους να εντάσσονται σταδιακά στο νέο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Κλάδος επισκευών.

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

Διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τυχερά παίγνια.

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά έως τη 15η Νοεμβρίου 2026, ενώ, από τις 16 Νοεμβρίου θα αρχίσει η πλήρης εφαρμογή της.

Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου, θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι «η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό “εργαλείο” προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων».

Η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024. Προστατεύουμε τους εργαζόμενους και τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία».

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τη 2α Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την 11η Οκτωβρίου στους εξής κλάδους:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης.

Τηλεπικοινωνίες.

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης, καλύπτονται επιπλέον 476.000 εργαζόμενοι. Συνολικά, οι εργαζόμενοι που προστατεύονται από το μέτρο, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 2.500.000.