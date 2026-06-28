Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής 28/6 σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Το ποσό των 3.253.680,81 ευρώ θα μεταφερθεί στην επόμενη κλήρωση της 30ης Ιουνίου.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 15, 18, 22, 24, 26 και Τζόκερ ο αριθμός 19. Snapshot powered by AI

Έγινε η κλήρωση της Κυριακής (28/6) στο Τζόκερ, η οποία μοίραζε 3.253.680,81 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 15, 18, 22, 24, 26 και Τζόκερ το 19.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, οπότε το ποσό μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουνίου.