Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, οπότε το ποσό μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουνίου
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- Στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής 28/6 σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.
- Το ποσό των 3.253.680,81 ευρώ θα μεταφερθεί στην επόμενη κλήρωση της 30ης Ιουνίου.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 15, 18, 22, 24, 26 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Έγινε η κλήρωση της Κυριακής (28/6) στο Τζόκερ, η οποία μοίραζε 3.253.680,81 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 15, 18, 22, 24, 26 και Τζόκερ το 19.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ, οπότε το ποσό μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουνίου.
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