Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν

Τα συντρίμμια ενός Grumman SA-16 Albatross, τα οποία παραμένουν για περισσότερες από επτά δεκαετίες στα βουνά της Death Valley, αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 24 Ιανουαρίου 1952, αφού έχασε τον έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής που συνδεόταν με μονάδες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τη Central Intelligence Agency και την United States Air Force.

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