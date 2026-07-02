Ισπανία: Πρόστιμο έως 750 ευρώ για μια συνήθεια που κάνουν πολλοί και στις ελληνικές παραλίες

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με το καλοκαίρι από τις εξορμήσεις στην παραλία. Η βουτιά στη θάλασσα αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς τη ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες.Ωστόσο, οι λουόμενοι οφείλουν να τηρούν τους δημοτικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές.

Και κάτι που σε μία χώρα θεωρείται δεδομένο σε μία άλλη θεωρείται παράβαση όπως στην περίπτωση της Ισπανίας μία από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις αφορά στη χρήση αφρόλουτρου, σαπουνιού ή σαμπουάν στις ντουζιέρες των παραλιών.

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