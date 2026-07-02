Μυστηριώδης δομή σε φωτογραφία της ΝASA πυροδοτεί θεωρίες για χαμένο πολιτισμό στον Άρη

Snapshot Φωτογραφία από το Curiosity στον κρατήρα Γκέιλ έχει προκαλέσει θεωρίες για δομή που μοιάζει με ανθρώπινη κατοικία στον Άρη.

Ο Scott C Waring υποστηρίζει ότι ο σχηματισμός είναι κατασκευή από πηλό

στόκο, πιθανόν δημιουργημένη από νοήμονα όντα.

Η NASA δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς και έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινη ζωή στον Άρη.

Το Curiosity είναι ρομπότ μεγέθους αυτοκινήτου με πυρηνική ενέργεια που αναζητά σημάδια ζωής στον Άρη και μελετά το περιβάλλον του πλανήτη. Snapshot powered by AI

Μία φωτογραφία από το Curiosity της NASA τον περασμένο μήνα μέσα στον κρατήρα Γκέιλ στον Άρη έχει εξάψει τη φαντασία και τις θεωρίες για τον Κόκκινο πλανήτη.

Μέσα στο σκονισμένο τοπίο, ορισμένοι έχουν επισημάνει ένα σχηματισμό στο βάθος που, όπως λένε, μοιάζει με κτίσμα με είσοδο, παρόμοιο με μια πρώιμη ανθρώπινη κατοικία.

Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τον Scott C Waring του UFO Sightings Daily, ο οποίος υποστήριξε ότι το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται να είναι «κατασκευασμένο από υλικό τύπου πηλού-στόκου» που υπάρχει σε αφθονία στον Άρη.

«Αυτό που μοιάζει με κομμένους ογκόλιθους είναι στην πραγματικότητα τοίχοι από πηλό και μια είσοδος που κατασκευάστηκε από νοήμονα όντα που χρειάζονταν προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Τα είχαμε στη Γη πριν από πολύ καιρό, και τα είχαν και στον Άρη πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Waring.

Η NASA δεν έχει σχολιάσει τους τελευταίες ισχυρισμούς, αλλά η υπηρεσία είχε απαντήσει στο παρελθόν σε παρόμοιες εικασίες. Eπίσης έχει υποστηρίξει ότι δεν διαθέτει στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και ότι δεν έχει εντοπίσει ακόμη κανένα ίχνος τρέχουσας ή παλαιότερης ζωής στον Άρη.

Το ρομπότ «Curiosity» είναι ένα ρομπότ μεγέθους αυτοκινήτου, που λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια, το οποίο αναζητά σημάδια ζωής και συλλέγει πληροφορίες για το μοναδικό περιβάλλον του Κόκκινου Πλανήτη.