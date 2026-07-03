Μια παγωμένη σπηλιά στην έρημο αψηφά τη ζέστη με στρώμα πάγου 6 μέτρων

Το εσωτερικό του σπηλαίου έχει θερμοκρασία περίπου -0,6 °C και φιλοξενεί ένα στρώμα πάγου που μπορεί να φτάσει τα 6 μέτρα πάχος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μια παγωμένη σπηλιά στην έρημο αψηφά τη ζέστη με στρώμα πάγου 6 μέτρων
WHAT THE FACT
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  • Το Σπήλαιο Πάγου του Ηφαιστείου Μπαντέρα στο Νέο Μεξικό διατηρεί θερμοκρασίες περίπου
  • 0,6 °C με στρώμα πάγου πάχους έως 6 μέτρων, παρά την ερημική ζέστη γύρω του.
  • Ο πάγος διατηρείται χάρη στη γεωλογική δομή της κοιλότητας, που συγκρατεί τον κρύο αέρα και αποτρέπει την εισροή εξωτερικής θερμότητας μέσω ηφαιστειακών τοίχων.
  • Η κοιλότητα έχει σχηματιστεί από κατάρρευση σωλήνα λάβας, δημιουργώντας ένα φυσικό τούνελ που παγιδεύει τον κρύο αέρα στα βαθύτερα σημεία της.
  • Το στρώμα πάγου ανανεώνεται συνεχώς από νερό βροχής και τήξης χιονιού που παγώνει εκ νέου στο εσωτερικό του σπηλαίου.
  • Στο σπήλαιο υπάρχουν αρκτικά φύκια που αναπτύσσονται πάνω στον πάγο, αποδεικνύοντας την παρουσία ζωής σε ακραία ψυχρές συνθήκες.
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Γνωστό ως «Σπήλαιο Πάγου του Ηφαιστείου Μπαντέρα», ο ασυνήθιστος αυτός φυσικός σχηματισμός διατηρεί θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, παρόλο που βρίσκεται σε μια περιοχή που περιβάλλεται από ερημικό τοπίο, στα Όρη Ζούνι, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εσωτερικό του σπηλαίου έχει θερμοκρασία περίπου -0,6 °C και φιλοξενεί ένα στρώμα πάγου που μπορεί να φτάσει τα 6 μέτρα πάχος.

Χωρίς να εξαρτάται από τεχνητά συστήματα ψύξης, η κοιλότητα καταφέρνει να διατηρεί τον πάγο χάρη στη γεωλογική της δομή. Το εσωτερικό της σχήμα συγκρατεί τον κρύο αέρα, ενώ οι ηφαιστειακοί τοίχοι συμβάλλουν στην αποτροπή της εισόδου της εξωτερικής θερμότητας.

Το Παγωμένο Σπήλαιο σχηματίστηκε μέσα σε έναν παλιό σωλήνα λάβας που είχε καταρρεύσει εν μέρει. Η δομή αυτή δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των ηφαιστειακών εκρήξεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή των βουνών Ζούνι.

Κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης, η λάβα μπορεί να προχωρήσει μέσα από κανάλια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. Ενώ το ανώτερο στρώμα κρυώνει και στερεοποιείται, το υλικό που είναι ακόμα καυτό συνεχίζει να ρέει στο εσωτερικό.
Όταν η λάβα εγκαταλείψει εντελώς το κανάλι, ένα κενό τούνελ παραμένει κάτω από το σκληρυμένο βράχο. Μέρος αυτής της δομής κατέρρευσε στη συνέχεια, δημιουργώντας το άνοιγμα που επιτρέπει την πρόσβαση στο σπήλαιο.

Το σχήμα της κοιλότητας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση των χαμηλών θερμοκρασιών. Ο κρύος αέρας, καθώς είναι πιο πυκνός, κατεβαίνει προς το εσωτερικό και παραμένει εγκλωβισμένος στα βαθύτερα σημεία.

Οι πορώδεις τοίχοι ηφαιστειακής προέλευσης συμβάλλουν επίσης στη μόνωση του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, η ζέστη της ερήμου δυσκολεύεται να φτάσει στο παγωμένο έδαφος του σχηματισμού.

Το στρώμα πάγου ανανεώνεται συνεχώς από το νερό που προέρχεται από τη βροχή και την τήξη του χιονιού. Καθώς εισέρχεται στην κοιλότητα, το υγρό φτάνει στην παγωμένη επιφάνεια και παγώνει εκ νέου.

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη σταδιακή συσσώρευση νέων στρωμάτων. Κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, ο πάγος κατάφερε να διατηρήσει την ακεραιότητά του ακόμη και ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται έξω από το σπήλαιο.

Η σταθερή θερμοκρασία περίπου -0,6 °C εμποδίζει την εξαφάνιση της παγωμένης δομής.

Παραδόξως, η Παγωμένη Σπηλιά του Ηφαιστείου Μπαντέρα δεν αποτελείται μόνο από ηφαιστειακά πετρώματα και μεγάλα παγωμένα στρώματα. Το περιβάλλον φιλοξενεί επίσης αρκτικά φύκια που έχουν προσαρμοστεί στο έντονο κρύο.

Αυτοί οι οργανισμοί αναπτύσσονται πάνω στην επιφάνεια του πάγου και σχηματίζουν ένα γαλαζοπράσινο στρώμα στο δάπεδο της σπηλιάς. Το χρώμα τους ξεχωρίζει σε αντίθεση με τους σκοτεινούς τοίχους που δημιουργήθηκαν από τις παλιές ροές λάβας.

Η παρουσία των φυκών αποδεικνύει την ικανότητα ορισμένων μορφών ζωής να επιβιώνουν σε συνθήκες που θεωρούνται αντίξοες.

Έτσι, ο συνδυασμός μόνιμου πάγου, ηφαιστειακής προέλευσης και μικροοργανικής ζωής μετατρέπει το σπήλαιο σε έναν χώρο μεγάλου φυσικού ενδιαφέροντος.

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